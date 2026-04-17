Galatasaray'da Divan toplanıyor

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı cumartesi gerçekleştirilecek.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda, sarı-kırmızılıların gündemine dair maddeler görüşülecek.
GÜNDEM:
* Şubat ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
* Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
* CEV Cup Kupası Şampiyonluğu kazanan Kadın Voleybol Takımı ve European Aquatics Challenger Cup 8'li Final Şampiyonu Erkek Sutopu Takımı, Yönetici-Teknik Kadro ve sporcularına 'Divan Kurulu Başarı Belgesi' verilmesi,
* Tematik konuşmacı; Divan üyesi Sn. Mete İkiz'in 'Süper Lig ile önde gelen Avrupa Ligleri'nin Yayın Hakkı Gelirleri'nin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi' konulu sunumu
* Galatasaray Sportif A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 1 Haziran 2025- 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporuyla ilgili bilgi sunumu,
* 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Kulüp Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı ile ilgili genel görüşme,
Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
Kapanış.
