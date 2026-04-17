17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Galatasaray'da Divan toplanıyor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu aylık Olağan Toplantısı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

calendar 17 Nisan 2026 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 11:20
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda, sarı-kırmızılıların gündemine dair maddeler görüşülecek.

GÜNDEM:

* Şubat ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,

* Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

* CEV Cup Kupası Şampiyonluğu kazanan Kadın Voleybol Takımı ve European Aquatics Challenger Cup 8'li Final Şampiyonu Erkek Sutopu Takımı, Yönetici-Teknik Kadro ve sporcularına 'Divan Kurulu Başarı Belgesi' verilmesi,

* Tematik konuşmacı; Divan üyesi Sn. Mete İkiz'in 'Süper Lig ile önde gelen Avrupa Ligleri'nin Yayın Hakkı Gelirleri'nin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi' konulu sunumu

* Galatasaray Sportif A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 1 Haziran 2025- 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporuyla ilgili bilgi sunumu,

* 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Kulüp Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı ile ilgili genel görüşme,

Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,

Kapanış.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
