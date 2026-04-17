17 Nisan
Fenerbahçe-Rizespor
20:00
17 Nisan
Antalyaspor-Konyaspor
20:00
17 Nisan
St. Pauli-FC Köln
21:30
17 Nisan
Sassuolo-Como
19:30
17 Nisan
Inter-Cagliari
21:45
17 Nisan
Lens-Toulouse
21:45

Mete Gazoz, "Avrupa şampiyonu" ünvanını korumak istiyor!

Antalya'da Okçuluk Milli Takımı ile kampta bulunan Red Bull sporcusu Mete Gazoz, açıklamada bulundu.

17 Nisan 2026 12:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mete Gazoz, 'Avrupa şampiyonu' ünvanını korumak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Bu seneki antrenman programını Avrupa Şampiyonası'na göre yapıyoruz. Son Avrupa şampiyonu olarak sahaya çıkacağım. Yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

Antalya'da Okçuluk Milli Takımı ile kampta bulunan Red Bull sporcusu Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında bronz madalya elde ederek kürsüye çıktığını söyledi.

Şampiyonayı 5 madalya ile tamamladıklarını belirten Gazoz, dünya kupasının kendisi açısından güzel geçtiğini ifade etti.

Sezona performans olarak iyi bir başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Gazoz, "Madalyanın rengi bu dönemde benim için önemli değil. Her kategoride iddialı olduğumuzu dünyaya tekrar gösterdik. Bu madalyalar sezonun geri kalan kısmı için beni heyecanlandırdı. 3 dünya kupası, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları var. Bu yarışmaların da güzel geçeceğinin habercisi oldu." diye konuştu.

YILIN 320 GÜNÜ KAMP VE MAÇLARDA

Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası'nın bu yılın en önemli yarışması olduğuna dikkati çekerek, "Sabırsızlıkla Antalya'da düzenlenecek bu şampiyonayı bekliyorum. Bu seneki antrenman programını Avrupa Şampiyonası'na göre yapıyoruz. Son Avrupa şampiyonu olarak sahaya çıkacağım. Yeniden Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın 320 gününü kamp ve yarışmalarda geçirdiğini anlatan milli okçu, bunun, performansını olumlu etkilediğini vurgulayarak "Ne kadar fazla antrenman yaparsanız o kadar fazla yüksek performansta kalma ve yarışmalarda bunu gösterebilme şansınız oluyor. Her zaman zinde kalmamız gerekiyor. Olimpiyatlara da 2 yıl var. Çok uzun gibi görünüyor ama bizim için çok kısa bir dilim. Bunu doğru ve verimli geçirdiğimiz zaman olimpiyatlarda altın madalyanın geldiğini herkese gösterdik. Bunu yine başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.