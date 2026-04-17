Kadın Milliler'in rakibi İsviçre

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında cumartesi akşamı İsviçre ile karşılaşacak.
Sinop Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.
Grubunda Malta ve Kuzey İrlanda'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, İsviçre'ye ise deplasmanda mağlup olmuştu.
Milliler, 3 maç sonunda 6 puanla tüm müsabakalarını kazanan İsviçre'nin ardından 2. sırada bulunuyor.
Sinop Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.
Grubunda Malta ve Kuzey İrlanda'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, İsviçre'ye ise deplasmanda mağlup olmuştu.
Milliler, 3 maç sonunda 6 puanla tüm müsabakalarını kazanan İsviçre'nin ardından 2. sırada bulunuyor.