Galatasaray Daikin, Aras Kargo deplasmanında

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 5-6 Play-Off'u ilk maçında Aras Kargo ekibine konuk olacak.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde 17 Nisan Cuma günü saat 19.00'da oynanacak Play-Off etabının ilk karşılaşması, TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
Serinin ikinci maçı 20 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te Burhan Felek'te oynanacak. Serinin üçüncü maça uzaması halinde ise üçüncü karşılaşma 22 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek'te olacak.
