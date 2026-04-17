16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-4
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-0
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
4-0
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
2-1
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
3-1
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
4-0

Galatasaray Daikin, Aras Kargo deplasmanında

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 5-6 Play-Off'u ilk maçında Aras Kargo'ya konuk olacak.

calendar 17 Nisan 2026 08:49
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 5-6 Play-Off'u ilk maçında Aras Kargo ekibine konuk olacak.

Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde 17 Nisan Cuma günü saat 19.00'da oynanacak Play-Off etabının ilk karşılaşması, TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

Serinin ikinci maçı 20 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te Burhan Felek'te oynanacak. Serinin üçüncü maça uzaması halinde ise üçüncü karşılaşma 22 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek'te olacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
