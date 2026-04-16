Freiburg yarı finale rahat yükseldi!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'inde Freiburg, deplasmanda Celta Vigo ile rövanş için karşı karşıya geldi.



İlk maçı Freiburg'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlanan eşleşmenin rövanşında da 3-1 skorla Freiburg galip geldi. Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Igor Matanovic ile 39. ve 50. dakikalarda Yuito Suzuki kaydetti.



Celta Vigo'nun tek golünü 90+1. dakikada Williot Swedberg attı.



Freiburg'un yarı finaldeki rakibi ise Real Betis ile Braga arasındaki eşleşmenin galibi olacak.



