16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
1-3
16 Nisan
Real Betis-Braga
2-139'
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
1-038'
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
2-038'
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
2-2
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
1-137'
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
2-039'
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
2-038'

Freiburg yarı finale rahat yükseldi!

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'inde Freiburg, Celta Vigo'yu iç sahada 3-0, deplasmanda 3-1'lik skorlarla mağlup ederek yarı finale biletini aldı.

calendar 16 Nisan 2026 21:40 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 21:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'inde Freiburg, deplasmanda Celta Vigo ile rövanş için karşı karşıya geldi.

İlk maçı Freiburg'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlanan eşleşmenin rövanşında da 3-1 skorla Freiburg galip geldi. Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Igor Matanovic ile 39. ve 50. dakikalarda Yuito Suzuki kaydetti.

Celta Vigo'nun tek golünü 90+1. dakikada Williot Swedberg attı.

Freiburg'un yarı finaldeki rakibi ise Real Betis ile Braga arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.