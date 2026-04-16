16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Westbrook: "İstenirsem Kings'e geri dönerim"

calendar 16 Nisan 2026 14:26
Veteran oyuncu Russell Westbrook, Sacramento Kings ile geçirdiği sezonun ardından takıma geri dönmeye açık olduğunu ifade etti.

Kings, sezonu Batı Konferansı'nda son sırada tamamladı ve Westbrook yılı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak şekilde kapattı.

Tecrübeli oyuncu, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eğer beni tekrar isterlerse, geri dönerim."

Sezon başlamadan kısa süre önce kadroya katılan Westbrook, 64 maçta 15.2 sayı, 5.4 ribaund, 6.7 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
