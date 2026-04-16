Westbrook: 'İstenirsem Kings'e geri dönerim'

Veteran oyuncu Russell Westbrook, Sacramento Kings ile geçirdiği sezonun ardından takıma geri dönmeye açık olduğunu ifade etti.



Kings, sezonu Batı Konferansı'nda son sırada tamamladı ve Westbrook yılı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak şekilde kapattı.



Tecrübeli oyuncu, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:



"Eğer beni tekrar isterlerse, geri dönerim."



Sezon başlamadan kısa süre önce kadroya katılan Westbrook, 64 maçta 15.2 sayı, 5.4 ribaund, 6.7 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı.



