16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Derbide yabancı hakem yok!

TFF cephesinden alınan bilgilere göre; şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyecek olan zorlu karşılaşmayı yabancı hakemin yönetme ihtimali yok. İki takımın da bu konuyla ilgili henüz bir başvurusu bulunmuyor.

calendar 16 Nisan 2026 10:39 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 10:40
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hayati bir önem taşıyan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım devam ediyor.

26 Nisan'da oynanacak dev maç öncesi en çok merak edilen konu, derbide yabancı bir hakemin görev alıp almayacağı... Bu konuyla ilgili TFF cephesinden alınan son bilgilere göre; kritik karşılaşmayı yabancı bir hakemin yönetme ihtimali zor.

Son yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısında yabancı hakem konusunun hiç gündeme gelmemesi, zorlu karşılaşmayı yerli bir hakemin yönetme olasılığını güçlendiriyor.

TFF yetkilileri, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı hakem konusunda henüz bir başvuru yapmadığını da ifade ediyor.

HALİL UMUT MELER VE YASİN KOL

Peki, derbiyi kim yönetecek? Hayati karşılaşmada Halil Umut Meler ismi ön plana çıkıyor. İki takım arasında oynanan son maçı yöneten Meler, Süper Lig'de son olarak 5 Nisan'da oynanan Samsunspor - Konyaspor maçında görev aldı.

Bu sezon büyük maçlarda sorumluluk alan Yasin Kol'un da derbiyi yönetme ihtimali oldukça güçlü. Kol, son olarak Fenerbahçe - Beşiktaş maçında düdük çalmıştı.

SON 4 DERBİ 4 HAKEM

Meler'den önceki son 4 derbiyi Yasin Kol, Cihan Aydın, Vincic ve Atilla Karaoğlan yönetti.

BUGÜNKÜ ATAMALAR KRİTİK

Derbi öncesi bugün açıklanacak hakem atamaları, 26 Nisan'daki dev randevuda kimin görev alacağını büyük ölçüde netleştirmiş olacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
