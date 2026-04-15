Haber Tarihi: 15 Nisan 2026 18:19 -
Güncelleme Tarihi:
15 Nisan 2026 18:24
Instagram mı çöktü, Instagram kapandı mı? 15 Nisan 2026
Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da bu akşam saatleri itibarıyla milyonlarca kullanıcıyı şoke eden bir erişim sorunu patlak verdi! Uygulamaya giriş yapmak isteyen veya akışını yenilemeye çalışan kullanıcılar, "Akış yenilenemedi" ve "Bir hata oluştu" uyarılarıyla karşı karşıya kaldı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan ve tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan üzücü olayların ardından gelen bu kesinti, "Instagram mı çöktü? Instagram'a kısıtlama mı geldi, neden yavaşladı?" sorularını arama motorlarının zirvesine taşıdı. İşte Downdetector verileri ve sosyal medya devinde yaşanan o büyük yavaşlamanın perde arkası...
Hikayeleri izleyemeyen, DM (Direkt Mesaj) gönderemeyen ve keşfet sayfası yüklenmeyen milyonlarca kullanıcı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, dijital dünyanın kalbi neden durdu?
INSTAGRAM MI ÇÖKTÜ, NEDEN AÇILMIYOR? (15 NİSAN 2026 SON DURUM)
Kısa ve net cevap: Evet! 15 Nisan 2026 Çarşamba akşamı itibarıyla Türkiye genelinde Instagram'da ciddi bir erişim sorunu ve yavaşlama yaşanmaktadır! Küresel bir kesintiden ziyade, Türkiye özelinde hissedilen bu yavaşlamanın, bölgedeki trajik olaylar sonrası dezenformasyonu engellemek adına uygulanan geçici bir "bant daraltma" (kısıtlama) işleminden kaynaklandığı tahmin ediliyor. BTK veya Meta cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, internet hızı ve sosyal medya erişimi pek çok ilde minimum seviyeye inmiş durumda.INSTAGRAM "AKIŞ YENİLENEMEDİ" HATASI NEDİR?Kullanıcıların bu akşam en çok karşılaştığı sorunlar şunlar:Akış Yenilenmiyor: Ana sayfa ve Keşfet bölümlerinde yeni gönderiler yüklenmiyor.Hikaye (Story) Sorunu: Paylaşılan hikayeler açılmıyor veya yüklenirken donuyor.DM Gönderilemiyor: Mesajların yanında kırmızı bir ünlem işareti çıkıyor veya "Gönderiliyor" ibaresinde takılı kalıyor.INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?Erişim kısıtlamaları genellikle toplumsal olayların ardından sükunetin sağlanması ve asılsız paylaşımların yayılmasının durdurulması amacıyla uygulanmaktadır. Güvenlik birimlerinin ve BTK'nın incelemeleri sonrasında, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarındaki hızın gece yarısından itibaren kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.
