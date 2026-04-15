Instagram mı çöktü, Instagram kapandı mı? 15 Nisan 2026

Hikayeleri izleyemeyen, DM (Direkt Mesaj) gönderemeyen ve keşfet sayfası yüklenmeyen milyonlarca kullanıcı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, dijital dünyanın kalbi neden durdu?

Kullanıcıların bu akşam en çok karşılaştığı sorunlar şunlar:

Akış Yenilenmiyor: Ana sayfa ve Keşfet bölümlerinde yeni gönderiler yüklenmiyor.

Hikaye (Story) Sorunu: Paylaşılan hikayeler açılmıyor veya yüklenirken donuyor.

DM Gönderilemiyor: Mesajların yanında kırmızı bir ünlem işareti çıkıyor veya "Gönderiliyor" ibaresinde takılı kalıyor.

Erişim kısıtlamaları genellikle toplumsal olayların ardından sükunetin sağlanması ve asılsız paylaşımların yayılmasının durdurulması amacıyla uygulanmaktadır. Güvenlik birimlerinin ve BTK'nın incelemeleri sonrasında, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarındaki hızın gece yarısından itibaren kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Kısa ve net cevap: Evet! 15 Nisan 2026 Çarşamba akşamı itibarıyla Türkiye genelinde Instagram'da ciddi bir erişim sorunu ve yavaşlama yaşanmaktadır! Küresel bir kesintiden ziyade, Türkiye özelinde hissedilen bu yavaşlamanın, bölgedeki trajik olaylar sonrası dezenformasyonu engellemek adına uygulanan geçici bir "bant daraltma" (kısıtlama) işleminden kaynaklandığı tahmin ediliyor. BTK veya Meta cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, internet hızı ve sosyal medya erişimi pek çok ilde minimum seviyeye inmiş durumda.