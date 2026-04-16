Galatasaray'ın büyük hedefi: Bruno Fernandes

Büyüme projesinden kesinlikle vazgeçmeyen Başkan Özbek, yeni yönetimle birlikte yıldız transferlerine devam edip takımı daha da güçlendirmenin hesapları içinde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımın bu sezon ortaya koyduğu grafikten son derece memnun kalan Özbek, yatırımların işe yaradığına kanaat getirerek vites yükseltecek.
Kadronun temel taşlarını korumayı düşünen Galatasaray Başkanı; Okan hocanın talepleri doğrultusunda Şampiyonlar Ligi seviyesinde isimleri kulübe kazandırmayı hedefliyor. Hatta yönetimin şimdiden transferini düşündüğü bir yıldız var.
YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Galatasaray'ın daha önce de girişimde bulunup başarılı olamadığı ortaya çıkan Bruno Fernandes, yaz dönemi için kulübün 1 numaralı hedefi konumunda...
Mertens sonrası ciddi şekilde 10 numara sıkıntısı çeken Sarı-Kırmızılılar, Portekizli süperstarı renklerine bağlayıp Avrupa'da iddiasını ortaya koymak istiyor.
31 yaşındaki yıldızın daha önce Cim Bom'a yeşil ışık yaktığı, United'ın oyuncuyu son anda satmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.
Galatasaray bir kez daha Fernandes için nabız yoklayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımın bu sezon ortaya koyduğu grafikten son derece memnun kalan Özbek, yatırımların işe yaradığına kanaat getirerek vites yükseltecek.
Kadronun temel taşlarını korumayı düşünen Galatasaray Başkanı; Okan hocanın talepleri doğrultusunda Şampiyonlar Ligi seviyesinde isimleri kulübe kazandırmayı hedefliyor. Hatta yönetimin şimdiden transferini düşündüğü bir yıldız var.
YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Galatasaray'ın daha önce de girişimde bulunup başarılı olamadığı ortaya çıkan Bruno Fernandes, yaz dönemi için kulübün 1 numaralı hedefi konumunda...
Mertens sonrası ciddi şekilde 10 numara sıkıntısı çeken Sarı-Kırmızılılar, Portekizli süperstarı renklerine bağlayıp Avrupa'da iddiasını ortaya koymak istiyor.
31 yaşındaki yıldızın daha önce Cim Bom'a yeşil ışık yaktığı, United'ın oyuncuyu son anda satmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.
Galatasaray bir kez daha Fernandes için nabız yoklayacak.