16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Galatasaray'ın büyük hedefi: Bruno Fernandes

Şampiyonlar Ligi hedefinden geri adım atmayan, aksine bu sezonki grafikten çok memnun kalan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaz döneminde yine yıldız transferlere ağırlık verecek. İlk hedef ise Bruno Fernandes...

16 Nisan 2026 11:12
Fotoğraf: Imago
Büyüme projesinden kesinlikle vazgeçmeyen Başkan Özbek, yeni yönetimle birlikte yıldız transferlerine devam edip takımı daha da güçlendirmenin hesapları içinde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımın bu sezon ortaya koyduğu grafikten son derece memnun kalan Özbek, yatırımların işe yaradığına kanaat getirerek vites yükseltecek.

Kadronun temel taşlarını korumayı düşünen Galatasaray Başkanı; Okan hocanın talepleri doğrultusunda Şampiyonlar Ligi seviyesinde isimleri kulübe kazandırmayı hedefliyor. Hatta yönetimin şimdiden transferini düşündüğü bir yıldız var.

YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Galatasaray'ın daha önce de girişimde bulunup başarılı olamadığı ortaya çıkan Bruno Fernandes, yaz dönemi için kulübün 1 numaralı hedefi konumunda...

Mertens sonrası ciddi şekilde 10 numara sıkıntısı çeken Sarı-Kırmızılılar, Portekizli süperstarı renklerine bağlayıp Avrupa'da iddiasını ortaya koymak istiyor.

31 yaşındaki yıldızın daha önce Cim Bom'a yeşil ışık yaktığı, United'ın oyuncuyu son anda satmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.

Galatasaray bir kez daha Fernandes için nabız yoklayacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
