2026 bekçi alımı olacak mı? Şartlar değişti, bekçi alımları için geri sayım başladı!

Emniyet teşkilatına katılarak hayallerindeki üniformayı giymek isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, kontenjanlar ne zaman açılıyor ve kimler başvurabilecek?

Kısa ve net cevap: Evet, 2026 yılında yeni bir Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) tarafından henüz resmi kontenjan ilanı ve BAŞVURU TARİHİ yayımlanmamıştır!

Geçtiğimiz günlerde (9 Nisan 2026) Resmi Gazete'de yayımlanan "Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Yönetmeliği" değişikliği, Emniyet'in yeni bir alım dalgası için yasal altyapı hazırlıklarını tamamladığının en büyük ve en net sinyalidir. Güncellenen bu kuralların hemen ardından önümüzdeki haftalarda resmi kontenjanların belirlenmesi ve başvuru ekranının PA üzerinden açılması beklenmektedir.

Nisan ayında yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte bekçi adaylarının taşıması gereken o kritik kriterler yeniden şekillendi:

Eğitim: En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak.

Yaş Sınırı: 18 yaşını tamamlamış olmak ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Askerlik: Erkek adaylar için askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak (Yeni alımlardaki en kritik filtreleme!).

İkamet: Başvuru yapılacak il veya ilçede, ilanda belirlenen süre boyunca ikamet ediyor olmak.

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yeni yönetmelik sadece alım şartlarını değil, "Gece Kartalları"nın sokaktaki devriye ve müdahale sistemlerini de yeniden dizayn etti:

Tek Başına Devriye Yasak: Artık yaya devriyelerin en az iki kişiden oluşması zorunlu hale getirildi. Araçlı devriyeler ise yalnızca polis veya jandarma personeli gözetiminde yapılabilecek.

Arama ve Kontrol Sınırları: Bekçilerin "adli arama" yetkisi bulunmuyor. Şüpheli durumlarda kişilerin üzerinde sadece kıyafetten dıştan elle yoklama yapabilecekler. Araç kontrollerinde ise sadece aracın dışarıdan bakıldığında görünen kısımları incelenebilecek; bagaj veya torpido açtırma yetkileri olmayacak.

Gece Mesaisi: Temel mesai güneşin batışından doğuşuna kadar olan gece süresini kapsayacak. Haftalık mesai 40 saat olacak ancak acil durumlarda vali onayıyla bu süre 56 saate kadar çıkarılabilecek.