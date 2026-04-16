16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Manuel Neuer'den Arda Güler için övgü dolu sözler

Dünyaca ünlü Alman kaleci Manuel Neuer, Arda Güler'den şahane sözlerle bahsetti.

calendar 16 Nisan 2026 10:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Bayern Münih'e 4-3 yenilerek elendiği karşılaşmada iki şahane gol atan milli futbolcumuz Arda Güler'e Manuel Neuer'den tebrik geldi.

40 yaşındaki başarılı Alman kaleci, karşılaşma sonrasında Arda Güler'i kutladı ve ondan övgüyle bahsetti.

Arda Güler'in gollerini yorumlayan Neuer, "İlk golde aslında topu dışarıdaki Josip Stanisic'e atmak istemiştim ama topa hiç iyi vuramadım. Çok kötü bir pas verdim. Arda Güler de sol ayağıyla topa çok iyi bir hakimiyet sağladı" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in frikik golü hakkında da konuşan Alman kaleci "Bunu frikik pozisyonunda da gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu da onu diğerlerinden ayıran özellik" açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
