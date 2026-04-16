15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
4-3
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
0-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
0-2
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
2-1

Arda Güler'in golleri yetmedi, Bayern Münih yarı finale yükseldi!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Real Madrid'i 4-3 mağlup eden Bayern Münih, toplam skorda 6-4 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

calendar 16 Nisan 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2026 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler'in golleri yetmedi, Bayern Münih yarı finale yükseldi!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-3 kazandı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman devi, toplamda 6-4'lük skorla yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, henüz 35. saniyede Arda Güler'in golüyle öne geçti.

Bayern Münih ise bu gole 6. dakikada Aleksandar Pavlovic ile yanıt verdi.

29. dakikada serbest vuruştan bir kez daha sahneye çıkan Arda Güler,kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek Real Madrid'i yeniden öne geçirdi.

Ancak 38. dakikada Harry Kaneskoru tekrar eşitledi.

İlk yarının son anlarında, 42. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle Real Madrid soyunma odasına 3-2 üstün gitti.

İkinci yarıda baskısını artıran Bayern Münih, 89. dakikada Luis Diaz'ın golüyle eşitliği sağladı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında, 90+4'te sahneye çıkan Michael Olise, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Real Madrid'de Eduardo Camavinga, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90+1. dakikada oyundan alındı. Öte yandan milli yıldız maçın ardından itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en erken golüne imza atarken, aynı zamanda Real Madrid tarihinin turnuvadaki en erken golünü kaydetti. Genç yıldızın golü, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak da kayıtlara geçti.

Arda Güler ayrıca, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta ceza sahası dışından iki gol atan üçüncü oyuncu oldu. Daha önce bu başarıyı 2000 yılında Roberto Carlos ve 2009 yılında Cristiano Ronaldo göstermişti.

Bu sonucun ardından Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, yarı finalde Paris Saint-Germain ile eşleşti.

Devler Ligi'nde yarı final ilk maçları 28/29 Nisan, rövanş maçları ise 5/6 Mayıs'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde final maçı ise 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
