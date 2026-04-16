Arda Güler'in golleri yetmedi, Bayern Münih yarı finale yükseldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya geldi.



Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 4-3 kazandı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman devi, toplamda 6-4'lük skorla yarı finale yükseldi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, henüz 35. saniyede Arda Güler'in golüyle öne geçti.





Pavlovic skoru dengeye getirdi! Bavyera'da maç çok hızlı başladı!



ARDAAAA!! NELER YAPIYORSUN! YİNE OLAĞANÜSTÜ! YİNE İNANILMAZ BİR VURUŞ! 🚀



Arda'ya cevap bu sefer Harry Kane'den geldi! Usta golcü iş başında!



Luis Diaz şahane bir vuruşla 89'da skoru 3-3'e getirdi!



Bayern Münih ise bu gole 6. dakikadaile yanıt verdi.29. dakikada serbest vuruştan bir kez daha sahneye çıkankendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek Real Madrid'i yeniden öne geçirdi.Ancak 38. dakikadaskoru tekrar eşitledi.İlk yarının son anlarında, 42. dakikada'nin attığı golle Real Madrid soyunma odasına 3-2 üstün gitti.İkinci yarıda baskısını artıran Bayern Münih, 89. dakikada'ın golüyle eşitliği sağladı.Mücadelenin uzatma dakikalarında, 90+4'te sahneye çıka, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.Real Madrid'de, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan90+1. dakikada oyundan alındı. Öte yandanArda Güler, attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en erken golüne imza atarken, aynı zamanda Real Madrid tarihinin turnuvadaki en erken golünü kaydetti. Genç yıldızın golü, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği en erken gol olarak da kayıtlara geçti.Arda Güler ayrıca, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta ceza sahası dışından iki gol atan üçüncü oyuncu oldu. Daha önce bu başarıyı 2000 yılında Roberto Carlos ve 2009 yılında Cristiano Ronaldo göstermişti.Bu sonucun ardından Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, yarı finalde Paris Saint-Germain ile eşleşti.

Devler Ligi'nde yarı final ilk maçları 28/29 Nisan, rövanş maçları ise 5/6 Mayıs'ta oynanacak.



Şampiyonlar Ligi'nde final maçı ise 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.



