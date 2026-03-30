Haber Tarihi: 30 Mart 2026 10:33 -
Güncelleme Tarihi:
30 Mart 2026 10:33
APP plaka süresi uzatıldı mı, uzadı mı? 2026
Yeni trafik düzenlemeleri kapsamında standart dışı ve mühürsüz (APP - Amerikan Press) plakalara yönelik başlatılan sıkı denetimler, Türkiye genelindeki şoförler odası önlerinde kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden olmuştu. Daha önce yetkililer tarafından 1 Nisan 2026 olarak açıklanan plaka değiştirme mühletinin daralmasıyla birlikte paniğe kapılan araç sahipleri, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırmaya başladı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ve oluşan mağduriyetlerin ardından Ankara kulislerinden beklenen müjde nihayet geldi! Peki, APP plaka süresi uzatıldı mı? APP plaka değiştirme son tarih ne zaman oldu? Hangi plakalar ceza yiyecek? İşte Emniyet ve Şoförler Odası koordinasyonunda alınan o kritik kararın tüm detayları…
Araçlarını trafikten men edilme ve astronomik para cezalarıyla karşı karşıya kalma korkusuyla notere ve plaka basım merkezlerine akın eden vatandaşlar derin bir nefes aldı. İçişleri Bakanlığı'nın yoğun başvuru taleplerini değerlendirmesiyle geçiş sürecinde esnemeye gidildi. Peki, APP plaka yasağı ve değişim süresi tam olarak hangi tarihe kadar uzatıldı?
APP PLAKA SÜRESİ UZATILDI MI? İŞTE YENİ SON TARİH!Kısa ve net cevap: Evet, APP plaka değişim süresi uzatıldı! Daha önce 1 Nisan 2026 olarak belirlenen standart dışı plakaları yasal hale getirme zorunluluğu, oluşan aşırı yoğunluk ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tam 9 ay ileriye atılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı.Alınan bu yeni kararla birlikte, aracında kalın puntolu ancak yetkili oda mührü taşıyan plakası bulunan sürücülere, plakalarını standart hale getirmeleri için 2026 yılının sonuna kadar ek süre tanınmış oldu. Şoförler Odası'na da 1 Ocak 2027'ye kadar plakaları yasaya tam uygun hale getirmeleri talimatı verildi; aksi takdirde plaka basma yetkileri 180 gün süreyle iptal edilecek. Peki, bu süreçte kesilen binlerce liralık idari para cezaları ne olacak?KESİLEN APP PLAKA CEZALARI İPTAL Mİ EDİLECEK?Süre uzatımı kararının yanı sıra sürücüleri en çok sevindiren gelişme ise kesilen cezalarla ilgili oldu. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren "standart dışı plaka" kullandığı gerekçesiyle vatandaşlara kesilen tüm idari para cezalarının iptal edileceği bildirildi. Bu sayede, mührü olduğu halde sadece harfleri kalın diye haksız yere ceza yiyen vatandaşların mağduriyeti giderilmiş oldu. Ancak sahte plakalar için durum çok farklı!SAHTE VE MÜHÜRSÜZ PLAKAYA TAVİZ YOK (140.000 TL CEZA)Sürenin uzatılması, "merdiven altı" yerlerde basılmış, üzerinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) mührü, hologramı ve TR güvenlik işareti bulunmayan tamamen sahte plakaları kapsamıyor! Sahte plaka kullanmakta ısrar edenleri bekleyen yaptırımlar son derece ağır:140.000 TL'den başlayan idari para cezası.Aracın derhal trafikten men edilmesi.Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması.
"Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılması.KAREKOD (QR KOD) ŞART MI? ESKİ PLAKALAR CEZA YER Mİ?Sürücülerin kafasını karıştıran en büyük efsanelerden biri de "Karekodu olmayan plaka ceza yer" yanılgısıdır. Emniyet'in açıklamasına göre:Karekod zorunluluğu 1 Ocak 2024 tarihinden sonra basılan yeni plakalar için geçerlidir.Eğer plakanız 2024 yılından önce basılmışsa, üzerinde TŞOF mührü ve hologramı varsa, karekodunun olmaması o plakanın sahte veya APP olduğu anlamına gelmez. Bu plakalar tamamen yasal ve geçerlidir, değiştirilmesi zorunlu değildir.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.