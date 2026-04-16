16 Nisan
Celta Vigo-Freiburg
19:45
16 Nisan
Real Betis-Braga
22:00
16 Nisan
N. Forest-FC Porto
22:00
16 Nisan
Aston Villa-Bologna
22:00
16 Nisan
Alkmaar-Shakhtar
19:45
16 Nisan
Fiorentina-C.Palace
22:00
16 Nisan
AEK Athens-Rayo Vallecano
22:00
16 Nisan
Strasbourg-Mainz 05
22:00

Galatasaray'da şampiyon üçlü geri dönüyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında orta saha üçlüsünü daha önce şampiyonluk yaşadığı Torreira, Lemina ve Sara'dan oluşturacak.

calendar 16 Nisan 2026 09:23
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da şampiyon üçlü geri dönüyor!
Son 3 lig maçına 3 farklı orta saha ile çıkan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçında da orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Trabzon maçında Lemina-Torreira-Yunus üçlüsünü tercih eden Buruk, Göztepe karşısına da Lemina - İlkay ve Asprilla ile çıkmıştı. Deneyimli hoca, Kocaelispor karşısında da Torreira - İlkay ve Sara'yı tercih etmişti.

Buruk, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında ise orta sahayı daha önce şampiyonluk yaşadığı Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsüne emanet etmeyi planlıyor.

Deneyimli çalıştırıcı bu tercihiyle orta sahada hem Torreira ve Lemina'nın defansif gücünden faydalanmayı, hem de Sara'nın yaratıcı özelliklerinden yararlanarak skora gitmeyi hedefliyor. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
