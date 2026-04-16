Galatasaray'da şampiyon üçlü geri dönüyor!

Son 3 lig maçına 3 farklı orta saha ile çıkan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Gençlerbirliği maçında da orta saha kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Trabzon maçında Lemina-Torreira-Yunus üçlüsünü tercih eden Buruk, Göztepe karşısına da Lemina - İlkay ve Asprilla ile çıkmıştı. Deneyimli hoca, Kocaelispor karşısında da Torreira - İlkay ve Sara'yı tercih etmişti.
Buruk, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçında ise orta sahayı daha önce şampiyonluk yaşadığı Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara üçlüsüne emanet etmeyi planlıyor.
Deneyimli çalıştırıcı bu tercihiyle orta sahada hem Torreira ve Lemina'nın defansif gücünden faydalanmayı, hem de Sara'nın yaratıcı özelliklerinden yararlanarak skora gitmeyi hedefliyor.
