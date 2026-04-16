Dorgeles Nene'ye Avrupa kancası

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertliler, yüksek teklif gelmesi halinde transferi değerlendirecek.

16 Nisan 2026 09:13
Fenerbahçe'de sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Dorgeles Nene, performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.

Hücum hattında sağladığı katkıyla takımın önemli parçalarından biri haline gelen Malili oyuncu için yaz transfer dönemi öncesi temasların arttığı belirtiliyor.

ÜÇ KULÜP TAKİPTE

Africa Sports'un aktardığı bilgilere göre Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Olympique de Marseille, 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından izliyor. Nene'nin bu sezon ortaya koyduğu skor katkısı, transfer piyasasında değerini artırdı.

YÖNETİMİN TUTUMU NET

Fenerbahçe yönetimi, şampiyonluk yarışının sürdüğü mevcut süreçte oyuncunun ayrılığını gündeme almıyor. Ancak yaz transfer döneminde yüksek bonservis içeren bir teklif gelmesi halinde, transfer seçeneğinin değerlendirmeye alınabileceği ifade ediliyor.

BU SEZON NENE

Dorgeles Nene, bu sezon sarı-lacivertli formayla 37 maçta görev alırken 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
