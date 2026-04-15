Richarlison'dan depresyon itirafı!

Tottenham'ın Brezilyalı futbolcusu, 2022 Dünya Kupası'nın ardından depresyona girdiğini söyledi. Richarlison, yaşadığı süreçle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.



Brezilyalı futbolcu, "Bir keresinde araba sürerken bir duvara çarpmayı düşündüm. Bugün bunu düşündüğümde, bunun ne kadar anlamsız olduğunu anlıyorum." dedi.



Sözlerine devam eden ve depresyon sürecinin 2022 Dünya Kupası'ndan sonra başladığını söyleyen Richarlison, "Başıma gelebilecek her türlü talihsizliği yaşadım: Turnuvadan elenmek, menajerimin ihaneti, ailevi sorunlar, sağlık sorunları... Bir buçuk yıl boyunca neredeyse her gün hayatın darbeleriyle karşı karşıya kaldım." diye konuştu.



Richarlison, "İlk kez bu kadar çok sorunla başa çıkmak zorunda kaldım. Bu kaosun ortasında, işlerimi ve mal varlığımı düzene sokmama yardım eden dürüst bir avukatla tanıştım. Bir psikologla çalıştım ve en önemlisi, eşimle tanıştım." sözlerini sarf etti.



Tottenham forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 28 yaşındaki Richarlison, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.



