15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Richarlison'dan depresyon itirafı!

Tottenham forması giyen Richarlison, 2022 Dünya Kupası'nın ardından depresyon a girdiğini söyledi. Richarlison, yaşadığı süreçte bir keresinde arabasını duvara sürmeyi düşündüğünü itiraf etti.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'ın Brezilyalı futbolcusu, 2022 Dünya Kupası'nın ardından depresyona girdiğini söyledi. Richarlison, yaşadığı süreçle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, "Bir keresinde araba sürerken bir duvara çarpmayı düşündüm. Bugün bunu düşündüğümde, bunun ne kadar anlamsız olduğunu anlıyorum." dedi.

Sözlerine devam eden ve depresyon sürecinin 2022 Dünya Kupası'ndan sonra başladığını söyleyen Richarlison, "Başıma gelebilecek her türlü talihsizliği yaşadım: Turnuvadan elenmek, menajerimin ihaneti, ailevi sorunlar, sağlık sorunları... Bir buçuk yıl boyunca neredeyse her gün hayatın darbeleriyle karşı karşıya kaldım." diye konuştu.

Richarlison, "İlk kez bu kadar çok sorunla başa çıkmak zorunda kaldım. Bu kaosun ortasında, işlerimi ve mal varlığımı düzene sokmama yardım eden dürüst bir avukatla tanıştım. Bir psikologla çalıştım ve en önemlisi, eşimle tanıştım." sözlerini sarf etti.

Tottenham forması altında bu sezon 38 maçta süre bulan 28 yaşındaki Richarlison, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
