15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Milli judocular, 2026 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kürsü için umutlu

2026 Avrupa Büyükler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 6'sı kadın 12 judocuyla madalya mücadelesi verecek. Ay-yıldızlı ekip, 16-19 Nisan'da Tiflis'te düzenlenecek organizasyona yoğun hazırlık sürecinin ardından katılacak.

15 Nisan 2026 13:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gürcistan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Büyükler Judo Şampiyonası'nda 6'sı kadın 12 milli sporcu, madalya mücadelesi için tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonunun koordinesinde Kocaeli'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başantrenör Giorgio Vismara ile teknik direktör Mesut Kapan ve antrenörler İlknur Kobaş Tepe, Hasan Vanlıoğlu, Batuhan Efemgil yönetiminde son çalışmalarını yapan ay-yıldızlı judocular, 16-19 Nisan tarihlerinde başkent Tiflis'te 46 ülkeden 407 sporcunun yarışacağı organizasyonda madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonaya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Büyükler Judo Milli Takımı'nda İtalyan başantrenör Giorgio Vismara ile daha iyi uyum yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmak, çok yetenekli sporcularımız var. Birçok sporcumuzdan beklentimiz yüksek onlarla 2028 olimpik takımını şekillendirmek istiyoruz. Gürcistan'daki 2026 Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak kadın ve erkek bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah önceki Avrupa Şampiyonası'na göre çok daha iyi madalyalarla dolu bir şampiyona geçireceğiz."

Sezer Huysuz, Karadağ'da düzenlenen 2025 Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Paris Olimpiyatları'nda sakatlanan sporcuların iyileşme ve motivasyon süreçlerinin uzamasından dolayı istedikleri başarıyı yakalayamadıklarını da aktardı.

Başantrenör Vismara: "Avrupa'ya hazırız, 8 aydır çalışıyoruz"

Başantrenör Giorgio Vismara ise milli judoculara yönelik açıklamasında, "Takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası için hazır, 8 aydır çalışıyoruz ve şu an bir süreç içerisindeler. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızın neler yapabileceklerini göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Mesut Kapan da Avrupa Judo Birliği (EJU) takviminde yer alan organizasyonda, Avrupa'nın en iyi judocularının kıta şampiyonluğu için mücadele edeceğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"2026 Avrupa Şampiyonası'nda 6 kadın, 6 erkek sporcumuzla madalya arayacağız. Her zaman olduğu gibi yine hedefimiz bu şampiyonadan da madalyalarla dönmek. Sporcularımız son 3 turnuvada büyük başarılar elde ettiler, bu dereceler de Avrupa'ya hazır olduğumuzu gösterdi. İnşallah bu turnuvadan da alnımızın akıyla döneceğiz."

Gürcistan'da 6'sı kadın 12 milli sporcu madalya arayacak

Türkiye adına Gürcistan'da 2026 Avrupa Büyükler Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Kadınlar: 48 kiloda Tuğçe Beder ile Sıla Ersin, 57 kiloda Ayşenur Budak ile Hasret Bozkurt, 70 kiloda Sinem Oruç ve 78 kiloda Tuana Gülenay.

Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız, 73 kiloda Bilal Çiloğlu ile Muhammed Ali Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, +100 kiloda ise İbrahim Tataroğlu ve Münir Ertuğ.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.