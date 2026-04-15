Burak Yılmaz'ın II. dönemi 234 gün sürdü

Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz'ın ikinci dönemi 234 gün sürdü.

calendar 15 Nisan 2026 11:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'de 234 günlük görev süresinde 27 lig maçına çıkan teknik direktör Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlılarda 8 galibiyet, 10 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonuna teknik direktör İsmet Taşdemir ile başlayan, Gaziantep FK yönetimi, ilk 2 maçtaki kötü sonuçların ardından 19 Ağustos 2025'te bu göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

Sezonun ilk iki maçında golü ve puanı bulunmayan Gaziantep ekibiyle anlaşan Burak Yılmaz, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadroya kattığı isimlerle takımı güçlendirdi.

İyi başladı, kötü devam etti

Takımın başında ilk maçta taraftarı önünde ligin 3. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek başlayan Yılmaz, devam eden haftalarda 4 galibiyet 2 beraberlik alarak ilk 7 maçını namağlup tamamladı ve iyi bir başlangıç yaptı.

Ligin 10. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Güneydoğu temsilcisi ilk kez Yılmaz yönetiminde bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Yılmaz, ligin 16. haftasında iç sahada Göztepe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından takımdan istifa etti.

Geride bıraktığı 118 günlük görev süresinde 14 lig maçına çıkan Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlılarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

İlk ayrılık 4 gün sürdü

Gaziantep ekibiyle, 4 günlük ayrılığın ardından 19 Aralık 2025'te sezon sonuna kadar yeniden anlaşan Yılmaz, başlangıçta gösterdiği başarılı performansını sürdüremedi.

Ligin 17. haftasında takımın başında tekrar karşılaşmaya çıkan Yılmaz, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 5-1 yenildi.

Devam eden haftalarda istikrarsız bir görüntü çizen Güneydoğu temsilcisi, oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Gaziantep FK'de toplamda 234 gün görev alan ve 27 lig maçına çıkan Yılmaz, 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetle maç başı 1,25 puan ortalaması yakaladı.

Yılmaz, daha önce görev aldığı Beşiktaş'ta 1, Kayserispor'da 0,90 ve Kasımpaşa'da 1,38 puan ortalaması elde etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
