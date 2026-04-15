Deni Avdija, Spurs'e meydan okudu: "Hazır olacağız"

Portland Trail Blazers, Play-In Turnuvası'nda Phoenix Suns'ı 114-110 mağlup ederek beş yıl aradan sonra yeniden playoff bileti alırken, takımın yıldız isimlerinden Deni Avdija'dan ilk tur rakipleri Victor Wembanyama ve San Antonio Spurs'e net bir mesaj geldi.

15 Nisan 2026 13:30 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 13:39
Deni Avdija, Spurs'e meydan okudu: 'Hazır olacağız'
Portland Trail Blazers, Play-In Turnuvası'nda Phoenix Suns'ı 114-110 mağlup ederek beş yıl aradan sonra yeniden playoff bileti alırken, takımın yıldız isimlerinden Deni Avdija'dan ilk tur rakipleri Victor Wembanyama ve San Antonio Spurs'e net bir mesaj geldi.

2026 NBA Play-In Turnuvası'nda deplasmanda Suns karşısında alınan bu kritik galibiyetle sezonun etkileyici hikâyelerinden birine imza atan Trail Blazers, uzun bir aranın ardından yeniden playoff sahnesine dönmeyi başardı.

Ancak Portland'ı ilk turda son derece zorlu bir eşleşme bekliyor. Takım, normal sezonu 62 galibiyetle tamamlayan ve ligin en iyi derecesine sahip Oklahoma City Thunder'ın hemen arkasında yer alan San Antonio Spurs ile karşı karşıya gelecek. MVP adaylarından ve Yılın Savunmacısı ödülünün en güçlü adaylarından Victor Wembanyama liderliğindeki Spurs, şampiyonluk favorileri arasında gösteriliyor.

Seriye açık şekilde "underdog" olarak girecek olsalar da, kısa süre önce Play-In maçında 41 sayılık performans sergileyen Deni Avdija, takımının mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.

"[Spurs] çok iyi bir takım. Çok yetenekliler. Aynı zamanda gençler, bu yüzden çok fazla playoff deneyimleri de yok," diyen Avdija, maç sonrası NBA on Prime yayınına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Zor olacak. Bir savaş olacak. Sahada elimizde ne varsa ortaya koyacağız… Oynamaya hazır olacağız."

İki takımın normal sezondaki karşılaşmalarında Spurs 2-1'lik üstünlük sağladı. Ancak Avdija'nın performansı Portland adına umut veriyor. İsrailli yıldız, bu üç maçta 31.7 sayı, 8.0 asist ve 7.3 ribaund ortalamaları yakalarken, yüzde 54.8 saha içi ve yüzde 52.9 üçlük isabetiyle oynadı.

Portland ile San Antonio arasındaki ilk tur serisinin ilk maçı, Pazar günü San Antonio'da oynanacak.

