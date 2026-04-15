15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Spoelstra'dan LaMelo Ball'a sert tepki: "Aptalca bir hareket"

Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, Charlotte Hornets'a karşı oynanan Play-In maçında yıldız oyuncusu Bam Adebayo'nun sakatlanmasına neden olan pozisyon sonrası LaMelo Ball'a sert sözlerle yüklendi.

calendar 15 Nisan 2026 13:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Spoelstra'dan LaMelo Ball'a sert tepki: 'Aptalca bir hareket'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, Charlotte Hornets'a karşı oynanan Play-In maçında yıldız oyuncusu Bam Adebayo'nun sakatlanmasına neden olan pozisyon sonrası LaMelo Ball'a sert sözlerle yüklendi.

Heat, ikinci çeyrekte yaşanan çarpışmanın ardından belinden sakatlanan Adebayo'nun maçın ikinci yarısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Pozisyonda Ball'un, Adebayo'nun yere sabit olan sol ayağını çektiği ve bunun sonucunda yıldız pivotun dengesini kaybederek sert şekilde yere düştüğü görüldü.

Adebayo, sağlık ekibiyle birlikte soyunma odasına giderken, başlangıçta maça dönme ihtimali "şüpheli" olarak değerlendirilse de ikinci yarı öncesinde tamamen oyundan çıkarıldı.

Pozisyonu doğrudan görmediğini belirten Spoelstra, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Görmedim ama bunun hoş bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Komik de değil. Bence aptalca bir oyun. Tehlikeli bir hareket. Açıkçası en iyi oyuncumuzu kaybettik ama bahane üretmiyorum."

Hakemler, pozisyonda faul çalınmadığı için inceleme de yapamadı. Spoelstra, Ball'un oyundan atılması gerektiğini savunarak, "Bu hareketten dolayı oyundan ihraç edilmeliydi" dedi.

Maçtan çıkmadan önce 11 dakika sahada kalan Adebayo, 3/3 saha içi isabetiyle 6 sayı ve 3 ribaund üretti.

BALL ÖZÜR DİLEDİ

LaMelo Ball ise pozisyon sonrası özür dileyerek, "O pozisyon için özür dilerim. Kafama darbe aldım ve tam olarak nerede olduğumu anlayamadım ama gidip durumunu kontrol edeceğim," dedi.

Karşılaşmayı uzatma sonunda 127-126 kazanan Hornets, Ball'un son anlardaki kritik turnikesi ve Miles Bridges'ın son saniyede Davion Mitchell'a yaptığı blokla galibiyete ulaştı. Charlotte, playoff bileti için Orlando Magic ile Philadelphia 76ers eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.