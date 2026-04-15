Spoelstra'dan LaMelo Ball'a sert tepki: 'Aptalca bir hareket'

Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, Charlotte Hornets'a karşı oynanan Play-In maçında yıldız oyuncusu Bam Adebayo'nun sakatlanmasına neden olan pozisyon sonrası LaMelo Ball'a sert sözlerle yüklendi.



Heat, ikinci çeyrekte yaşanan çarpışmanın ardından belinden sakatlanan Adebayo'nun maçın ikinci yarısında forma giyemeyeceğini açıkladı. Pozisyonda Ball'un, Adebayo'nun yere sabit olan sol ayağını çektiği ve bunun sonucunda yıldız pivotun dengesini kaybederek sert şekilde yere düştüğü görüldü.



Adebayo, sağlık ekibiyle birlikte soyunma odasına giderken, başlangıçta maça dönme ihtimali "şüpheli" olarak değerlendirilse de ikinci yarı öncesinde tamamen oyundan çıkarıldı.



Pozisyonu doğrudan görmediğini belirten Spoelstra, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Görmedim ama bunun hoş bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Komik de değil. Bence aptalca bir oyun. Tehlikeli bir hareket. Açıkçası en iyi oyuncumuzu kaybettik ama bahane üretmiyorum."



Hakemler, pozisyonda faul çalınmadığı için inceleme de yapamadı. Spoelstra, Ball'un oyundan atılması gerektiğini savunarak, "Bu hareketten dolayı oyundan ihraç edilmeliydi" dedi.



Maçtan çıkmadan önce 11 dakika sahada kalan Adebayo, 3/3 saha içi isabetiyle 6 sayı ve 3 ribaund üretti.



BALL ÖZÜR DİLEDİ



LaMelo Ball ise pozisyon sonrası özür dileyerek, "O pozisyon için özür dilerim. Kafama darbe aldım ve tam olarak nerede olduğumu anlayamadım ama gidip durumunu kontrol edeceğim," dedi.



Karşılaşmayı uzatma sonunda 127-126 kazanan Hornets, Ball'un son anlardaki kritik turnikesi ve Miles Bridges'ın son saniyede Davion Mitchell'a yaptığı blokla galibiyete ulaştı. Charlotte, playoff bileti için Orlando Magic ile Philadelphia 76ers eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.



