Dorgeles Nene için Avrupa'dan büyük ilgi!

Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren Dorgeles Nene'ye Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgi gösteriyor.
Africa Sports'a göre; sarı-lacivertli formayla 11 gol, 10 asistlik skor katkısı veren Malili yıldızı Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen ve Marsilya'nın takip ettiği dile getirildi.
Fenerbahçe'nin, şampiyonluk yarışında kilit isimlerinden biri olan Dorgeles Nene'nin ayrılığını şu an için gündemine almadığı ancak yaz transfer döneminde yüksek bir teklif gelmesi halinde ayrılığın değerlendirilebileceği kaydedildi.
PERFORMANSI
Malili yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
