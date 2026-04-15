Dorgeles Nene için Avrupa'dan büyük ilgi!

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği ifade edildi.

calendar 15 Nisan 2026 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 10:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Dorgeles Nene için Avrupa'dan büyük ilgi!
Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren Dorgeles Nene'ye Avrupa'nın önemli kulüpleri ilgi gösteriyor.

Africa Sports'a göre; sarı-lacivertli formayla 11 gol, 10 asistlik skor katkısı veren Malili yıldızı Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen ve Marsilya'nın takip ettiği dile getirildi.

Fenerbahçe'nin, şampiyonluk yarışında kilit isimlerinden biri olan Dorgeles Nene'nin ayrılığını şu an için gündemine almadığı ancak yaz transfer döneminde yüksek bir teklif gelmesi halinde ayrılığın değerlendirilebileceği kaydedildi.

PERFORMANSI
Malili yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
