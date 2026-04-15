14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Fenerbahçe'den düzenli TFF ziyareti kararı!

Fenerbahçe Futbol'dan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ziyaretin ardından, tartışmalı pozisyonların ele alındığı ve haftalık olarak bu ziyaretlerin gerçekleşeceği öğrenildi.

15 Nisan 2026 07:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe işi şansa bırakmayacak.

Geçmiş sezonlarda yaşanan acı tecrübelerin tekrarlanmasını istemediklerini her fırsatta dile getiren sarı-lacivertli yönetim, Kayserispor maçı sonrası Başkan Sadettin Saran önderliğinde soluğu Riva'da aldı. Fenerbahçe yönetimi, TFF yönetimine şikâyetlerini bir dosya halinde sunarken, Makarov'un, Guendouzi'ye kafa atmasına rağmen kırmızı kart görmemesi, şikâyetin ilk sırasında yer aldı.

Bundan sonraki maçlarda en ufak bir hatayı kabul etmedikleri TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'a iletildi. Riva'ya ziyaretlerin de sezon bitene kadar her hafta devam edeceği öğrenildi.

VAR'A YABANCI HAKEM, ODAYA TEMSİLCİ
Bu arada Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları, TFF'ye yaptıkları ziyaretin detaylarını şöyle aktardı: "Federasyonumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra da ziyaret edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları tartıştık, konuştuk kendileriyle. Sürekli kontak halindeyiz. Takipçisiyiz. Son 5 haftaya girdik. İnşallah sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlarımız için, küme düşme hattı da yavaş yavaş zorlaşıyor. Federasyona daha önce gündeme getirdik. Oynanan müsabakanın VAR odasında iki kulübün de temsilcileri olsun. Beşiktaş ve Kayserispor maçında sağ olsun federasyon kabul etti. Temsilci göndermek istedik. Fakat diğer takımlar kabul etmedi. Federasyon sıcak bakıyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda olur." Bu arada Fenerbahçe derbide orta hakem olmasa da VAR'ın yabancı olması isteğini de TFF'ye iletti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
