Sergen Yalçın'ın planları bozuldu

Beşiktaş'ın son oynadığı Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz'dan kötü haber geldi.
25 yaşındaki orta sahanın, salı günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığı açıklandı. MR'ı çekilen Kartal Kayra'nın, ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncunun tedavisine başlanırken, ameliyat olacağı ve cerrahi operasyon süreciyle ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Kartal böylece sezonu kapatmış oldu.
PLANLAR SUYA DÜŞTÜ
Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve ligde 4-2 kazanılan Antalyaspor maçında forma giyemeyen Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Samsun deplasmanında Kartal'ın görev alması bekleniyordu. Bu planlar suya düştü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, orta sahada Kristjan Asllani'ye forma vereceği düşünülüyor. Ndidi'nin ise büyük hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Alanyaspor müsabakasında sahaya çıkacağı öğrenildi.
