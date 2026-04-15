14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Sergen Yalçın'ın planları bozuldu

Beşiktaş'ta sakatlanan Kartal Kayra Yılmaz'ın sezonu kapatması, teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta saha planlarını bozdu.

15 Nisan 2026 08:50
Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın son oynadığı Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz'dan kötü haber geldi.

25 yaşındaki orta sahanın, salı günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandığı açıklandı. MR'ı çekilen Kartal Kayra'nın, ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncunun tedavisine başlanırken, ameliyat olacağı ve cerrahi operasyon süreciyle ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Kartal böylece sezonu kapatmış oldu.

PLANLAR SUYA DÜŞTÜ

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve ligde 4-2 kazanılan Antalyaspor maçında forma giyemeyen Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Samsun deplasmanında Kartal'ın görev alması bekleniyordu. Bu planlar suya düştü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, orta sahada Kristjan Asllani'ye forma vereceği düşünülüyor. Ndidi'nin ise büyük hedef olan Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Alanyaspor müsabakasında sahaya çıkacağı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.