14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında çarşamba günü deplasmanda La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

14 Nisan 2026 11:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında çarşamba günü İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında İspanya temsilcisine deplasmanda 84-83 mağlup oldu. Sahasındaki ikinci maçı ise 64-62 kazanan Galatasaray MCT Technic, seride durumu 1-1 yaptı.

Seride ikinci galibiyetine ulaşacak takım, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele etme hakkı kazanacak. Bu eşleşmede Dörtlü Final biletini alacak ekip, yarı finalde Litvanya'nın Rytas ekibine rakip olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
