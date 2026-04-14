Çaykur Rizespor'da yükseliş sürüyor

Çaykur Rizespor yükselen formunu sürdürüyor... Teknik Direktör Recep Uçar göreve geldikten sonra çıkışa geçen Karadeniz temsilcisi, bu sezon ilk kez önemli bir geri dönüşe imza attı.



Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 23'üncü dakikada yediği golle 1-0 geriye düşen mavi yeşilliler sonradan açıldı.



Rize ekibi 79 ve 81'inci dakikalarda Kâzım Laçi ve Ali Sowe'nun golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.



Çaykur Rizespor böylece bu sezon ilk kez mağlup duruma düştüğü bir maçtan 3 puan çıkardı.



Mavi yeşilliler 22'nci haftada Natura Dünyası Gençlerbirliği mücadelesinin ardından çıkışa geçti. Karadeniz temsilcisi son 7 haftadan 5 galibiyet çıkardı.



Çaykur Rizespor bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor'u gol yemeden yenerken, Samsunspor'u da 4-1 mağlup etti.



Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1'le geçen Recep Uçar'ın öğrencileri, başarılı sonuçlarına bir yenisini ekledi.



22'nci haftada düşme hattının 3 puan üstünde bulunan mavi yeşilliler, 7 maç sonra tehlikeli bölgeyle arasındaki farkı 13'e çıkardı. 36 puanla 8'inci sıraya yükselen Çaykur Rizespor, Cuma günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.



