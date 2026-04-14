14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Çaykur Rizespor'da yükseliş sürüyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de son 7 haftadan 5 galibiyet çıkardı.

calendar 14 Nisan 2026 13:44
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor yükselen formunu sürdürüyor... Teknik Direktör Recep Uçar göreve geldikten sonra çıkışa geçen Karadeniz temsilcisi, bu sezon ilk kez önemli bir geri dönüşe imza attı.

Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 23'üncü dakikada yediği golle 1-0 geriye düşen mavi yeşilliler sonradan açıldı.

Rize ekibi 79 ve 81'inci dakikalarda Kâzım Laçi ve Ali Sowe'nun golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor böylece bu sezon ilk kez mağlup duruma düştüğü bir maçtan 3 puan çıkardı.

Mavi yeşilliler 22'nci haftada Natura Dünyası Gençlerbirliği mücadelesinin ardından çıkışa geçti. Karadeniz temsilcisi son 7 haftadan 5 galibiyet çıkardı.

Çaykur Rizespor bu dönemde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor'u gol yemeden yenerken, Samsunspor'u da 4-1 mağlup etti.

Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1'le geçen Recep Uçar'ın öğrencileri, başarılı sonuçlarına bir yenisini ekledi.

22'nci haftada düşme hattının 3 puan üstünde bulunan mavi yeşilliler, 7 maç sonra tehlikeli bölgeyle arasındaki farkı 13'e çıkardı. 36 puanla 8'inci sıraya yükselen Çaykur Rizespor, Cuma günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
