Victor Osimhen savaşa hazır

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı mücadelede Konate'nin darbesiyle kolu kırılan Victor Osimhen'in yokluğu fazlasıyla hissedildi.
27 yaşındaki oyuncunun yokluğunda Cim Bom kritik puanlar kaybetti. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu dönemde 7 puanlık farkı erittiler.
Son olarak Aslan'ın Kocaelispor'a takılmasıyla Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye, Trabzonspor ile de 4'e düştü. Cim Bom bu sebeple Osimhen'in dönüşünü beklenenden öne çekmek için hazırlıklara başladı.
TAKIMLA ÇALIŞACAK
Victor Osimhen, kolu ve dizinden geçirdiği operasyonların ardından saha dışı tedavi sürecini tamamlamıştı. Geçen hafta idmanların belli bölümlerinde takımla çalışmıştı. Bu hafta içinde tamamen takım çalışmalarına katılmaya başlayacak.
Okan Buruk onun Gençlerbirliği maçının geniş kadrosunda olacağını açıkladı. Osimhen'siz oyunda ciddi düşüş yaşayan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı forveti yüzünde meşhur maskesi ve kolunda koruyucu zırh ile sahaya sürmeye hazırlanıyor. Osimhen de fedakarlığa hazır.
