14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Victor Osimhen savaşa hazır

Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye, Trabzonspor ile 4'e indi, gözler Nijeryalı yıldıza çevrildi. Osimhen, kolunda özel zırhlı bandaj ve yüzündeki meşhur maskesiyle sahalara dönüyor.

calendar 14 Nisan 2026 11:21
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı mücadelede Konate'nin darbesiyle kolu kırılan Victor Osimhen'in yokluğu fazlasıyla hissedildi.

27 yaşındaki oyuncunun yokluğunda Cim Bom kritik puanlar kaybetti. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu dönemde 7 puanlık farkı erittiler.

Son olarak Aslan'ın Kocaelispor'a takılmasıyla Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye, Trabzonspor ile de 4'e düştü. Cim Bom bu sebeple Osimhen'in dönüşünü beklenenden öne çekmek için hazırlıklara başladı.

TAKIMLA ÇALIŞACAK

Victor Osimhen, kolu ve dizinden geçirdiği operasyonların ardından saha dışı tedavi sürecini tamamlamıştı. Geçen hafta idmanların belli bölümlerinde takımla çalışmıştı. Bu hafta içinde tamamen takım çalışmalarına katılmaya başlayacak.

Okan Buruk onun Gençlerbirliği maçının geniş kadrosunda olacağını açıkladı. Osimhen'siz oyunda ciddi düşüş yaşayan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı forveti yüzünde meşhur maskesi ve kolunda koruyucu zırh ile sahaya sürmeye hazırlanıyor. Osimhen de fedakarlığa hazır. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.