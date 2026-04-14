Fenerbahçe'de derbi öncesi kart alarmı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'de maç öncesi 7 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde, 31. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe'de teknik heyet, Rizespor maçı öncesi bu oyuncuları özel olarak uyaracak.
İşte Fenerbahçe'nin derbi öncesi kart sınırında bulunan 7 futbolcusu...
-Anthony Musaba
-Archie Brown
-Dorgeles Nene
-Kerem Aktürkoğlu
-Matteo Guendouzi
-Mert Müldür
-Nelson Semedo
