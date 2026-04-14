14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Fenerbahçe'de derbi öncesi kart alarmı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, 7 isim ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

14 Nisan 2026 13:09
Sporx.com
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de maç öncesi 7 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde, 31. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de teknik heyet, Rizespor maçı öncesi bu oyuncuları özel olarak uyaracak.

İşte Fenerbahçe'nin derbi öncesi kart sınırında bulunan 7 futbolcusu...

-Anthony Musaba
-Archie Brown
-Dorgeles Nene
-Kerem Aktürkoğlu
-Matteo Guendouzi
-Mert Müldür
-Nelson Semedo

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
