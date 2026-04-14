Beşiktaş'ta Kristjan Asllani bilmecesi

Beşiktaş, Kristjan Asllani için yüksek bonservis bedeline çıkmayı düşünmüyor. Kartal Kayra Yılmaz'ın yükselen formu karar sürecini etkilerken, Devis Vasquez ile vedaya hazırlanılıyor.
BEŞİKTAŞ MESAFELİ
Inter'den ara transfer döneminde 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Kristjan Asllani şans bulduğu maçlarda görevini yapmaya çalışsa da beklentileri tam olarak karşılayamadı. Siyah-beyazlıların yüksek maliyeti yüzünden 24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusuna bu aşamada mesafeli yaklaştığı aktarıldı.
Kartal Kayra Yılmaz'ın Antalyaspor maçındaki başarılı performansı da Asllani ile ilgili soru işaretlerini çoğalttı. Siyah-beyazlıların, Asllani'nin bonservisini 5-6 milyon euroya almaya sıcak baktığı ancak Inter'e daha fazla bir ödeme yapılmasının düşünülmediği öğrenildi.
VASQUEZ İLE AYRILIK
Diğer yandan Roma'dan 2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez'le sezon sonu yolların ayrılacağı belirtildi.
