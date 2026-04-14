14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Beşiktaş'ta Kristjan Asllani bilmecesi

Beşiktaş'ta Inter'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Kristjan Asllani için bilinmezlik yaşanıyor. Beşiktaş, Arnavut orta saha için yüksek bedellere çıkmak istemiyor.

calendar 14 Nisan 2026 11:02
Haber: Milliyet, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Kristjan Asllani bilmecesi
Beşiktaş, Kristjan Asllani için yüksek bonservis bedeline çıkmayı düşünmüyor. Kartal Kayra Yılmaz'ın yükselen formu karar sürecini etkilerken, Devis Vasquez ile vedaya hazırlanılıyor.

BEŞİKTAŞ MESAFELİ

Inter'den ara transfer döneminde 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Kristjan Asllani şans bulduğu maçlarda görevini yapmaya çalışsa da beklentileri tam olarak karşılayamadı. Siyah-beyazlıların yüksek maliyeti yüzünden 24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusuna bu aşamada mesafeli yaklaştığı aktarıldı.

Kartal Kayra Yılmaz'ın Antalyaspor maçındaki başarılı performansı da Asllani ile ilgili soru işaretlerini çoğalttı. Siyah-beyazlıların, Asllani'nin bonservisini 5-6 milyon euroya almaya sıcak baktığı ancak Inter'e daha fazla bir ödeme yapılmasının düşünülmediği öğrenildi.

VASQUEZ İLE AYRILIK

Diğer yandan Roma'dan 2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez'le sezon sonu yolların ayrılacağı belirtildi.

SON HABERLER
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
