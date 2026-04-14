Reaves için kötü haber: İlk turun büyük bölümünü kaçıracak

Los Angeles Lakers cephesinde bir diğer önemli gelişme ise Austin Reaves'in sakatlığı oldu.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Reaves'in playoff ilk turunun büyük bölümünü kaçırması bekleniyor. Oyuncunun sahalara dönüşü için en gerçekçi tarih aralığı mayıs ayının ilk haftası olarak gösteriliyor.



Charania, The Pat McAfee Show programında yaptığı açıklamada, "Austin Reaves ilk turun büyük kısmında yok. En erken dönüşü muhtemelen mayıs ayının ilk haftası olacak," ifadelerini kullandı.



Aynı açıklamada Luka Dončić'in durumuna da değinen Charania, yıldız oyuncunun İspanya'daki tedavisinin ardından ABD'ye döneceğini ve yeniden değerlendirileceğini belirtti.



Lakers, Houston Rockets karşısında oynanacak seride saha avantajına sahip olacak. Serinin ilk maçı 18 Nisan'da Los Angeles'ta oynanacak.



