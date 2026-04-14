Reaves için kötü haber: İlk turun büyük bölümünü kaçıracak

14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

calendar 14 Nisan 2026 11:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Los Angeles Lakers cephesinde bir diğer önemli gelişme ise Austin Reaves'in sakatlığı oldu.

ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Reaves'in playoff ilk turunun büyük bölümünü kaçırması bekleniyor. Oyuncunun sahalara dönüşü için en gerçekçi tarih aralığı mayıs ayının ilk haftası olarak gösteriliyor.

Charania, The Pat McAfee Show programında yaptığı açıklamada, "Austin Reaves ilk turun büyük kısmında yok. En erken dönüşü muhtemelen mayıs ayının ilk haftası olacak," ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamada Luka Dončić'in durumuna da değinen Charania, yıldız oyuncunun İspanya'daki tedavisinin ardından ABD'ye döneceğini ve yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Lakers, Houston Rockets karşısında oynanacak seride saha avantajına sahip olacak. Serinin ilk maçı 18 Nisan'da Los Angeles'ta oynanacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
