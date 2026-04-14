14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Alper Yılmaz, Anadolu Efes'e döndü

Alper Yılmaz, Anadolu Efes'te genel direktörlük görevine getirildi.

14 Nisan 2026 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Alper Yılmaz'ın getirildiği açıklandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze hem oyuncu hem de yönetici olarak çok uzun süre hizmet etmiş, A takım düzeyinde 22 kupa kazanmış, Avrupa Ligi (EuroLeague) tarafından iki yıl üst üste "Gianluigi Porelli EuroLeague Yılın Yöneticisi" seçilmiş olan Alper Yılmaz, genel direktörümüz olarak kulübümüze geri dönüyor. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak, Sayın Yılmaz'a genel direktörlük pozisyonundaki yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada sportif direktörlük görevinde bulunan Alper Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
