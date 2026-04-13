PSG'ye Bradley Barcola müjdesi

PSG'de Bradley Barcola, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde yeniden kadroya dahil edildi.



Fransız futbolcu, Chelsea ile oynanan son 16 turu rövanş mücadelesinde yaşadığı ciddi ayak bileği bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalmıştı.



Bu süreçte PSG'nin oynadığı son üç maçta forma giyemeyen Barcola, ayrıca Fransa Milli Takımı'nın Brezilya ve Kolombiya ile yaptığı hazırlık karşılaşmalarında da görev alamadı.



Teknik direktör Luis Enrique'nin, 22 kişilik kadroda yer verdiği Barcola'yı bu önemli maçta yedek kulübesinde başlatması bekleniyor.



İlk maçta Liverpool'u sahasında 2-0 mağlup eden son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, rövanş öncesinde önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.



Öte yandan İspanyol orta saha Fabian Ruiz ile genç oyuncu Quentin Ndjantou, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.



Barcola, bu sezon Paris ekibiyle 38 maçta görev aldı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



