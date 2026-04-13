13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-252'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-014'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

PSG'ye Bradley Barcola müjdesi

PSG'de sakatlığını atlatan Bradley Barcola, forma giyemediği bir ayın ardından Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanşı kadrosuna dahil edildi.

calendar 13 Nisan 2026 16:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSG'de Bradley Barcola, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde yeniden kadroya dahil edildi.

Fransız futbolcu, Chelsea ile oynanan son 16 turu rövanş mücadelesinde yaşadığı ciddi ayak bileği bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalmıştı.

Bu süreçte PSG'nin oynadığı son üç maçta forma giyemeyen Barcola, ayrıca Fransa Milli Takımı'nın Brezilya ve Kolombiya ile yaptığı hazırlık karşılaşmalarında da görev alamadı.

Teknik direktör Luis Enrique'nin, 22 kişilik kadroda yer verdiği Barcola'yı bu önemli maçta yedek kulübesinde başlatması bekleniyor.

İlk maçta Liverpool'u sahasında 2-0 mağlup eden son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, rövanş öncesinde önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.

Öte yandan İspanyol orta saha Fabian Ruiz ile genç oyuncu Quentin Ndjantou, sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Barcola, bu sezon Paris ekibiyle 38 maçta görev aldı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
