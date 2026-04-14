14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Göztepe'de Juan atıyor, bonservisi yükseliyor!

Birçok takımın radarında olan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, kariyeri rekorunu kırdı.

14 Nisan 2026 13:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalıp 47 puan ve averajla 6'ncı sıraya gerileyen Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva kariyer rekorunu kırdı.

Son 4 maçta 3 gol atarak toplam gol sayısını 9'a çıkaran 24 yaşındaki futbolcu takımının en skorer ismi olurken, kariyerinde de ilk kez bu kadar fazla sevinç yaşadı.

Brezilya ekibi Sao Poulo'da bir sezonda en fazla 3 gol atabilen Juan geçen sezon transfer olduğu sarı-kırmızılılarda ilk senesinde resmi maçlarda 8 gol kaydetti. Bu sezon ise Romulo'nun Alman ekibi Leipzig'e satılmasıyla takımının en önemli kozu olan Sambacı 29 hafta sonunda 9 gole ulaştı.

15 MİLYON EURO TEKLİF GELMİŞTİ

Göztepe, Juan'ın artan performansına rağmen oyuncunun son haftalarda gol attığı maçları kazanamadı. Juan, sezonun ikinci yarısında ilk golünü Corendon Alanyaspor'a karşı atarken, müsabaka 2-2 berabere bitti. Göztepe, Juan'ın gol attığı Galatasaray maçını 3-1 kaybetti. Kasımpaşa maçından ise 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'in 15 milyon Euro bonservis teklif ettiği Juan'ı bırakmayan yönetimin yaz döneminde ise oyuncuyu yüksek bir fiyatla satacağı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
