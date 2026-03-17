Dünya genelinde deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor. Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan bu dar su yolu, kıyıdaş ülkelerin savunma politikaları ve uluslararası deniz hukuku çerçevesindeki uygulamalar nedeniyle zaman zaman geçiş kısıtlamalarına sahne olabiliyor. Peki, Hürmüz Boğazı neden kapatıldı?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, küresel petrol arzının önemli bölümünün geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Uzmanlar, boğazdan günlük küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin taşındığını ve bu geçiş noktasının enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Peki, Hürmüz Boğazı açıldı mı, ne zaman açılacak?

Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre, Hürmüz Boğazı henüz tam anlamıyla uluslararası ticari gemi geçişlerine açılmış değil. İranlı yetkililer, geçişlerin kendi askeri denetimlerinde olduğunu ve yalnızca bölge dışı düşman unsurları barındırmayan belirli gemilere kısmi izin verildiğini belirtiyor. Küresel piyasalar ve enerji sektörü, boğazın tam kapasiteyle ve güvenli bir şekilde ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama beklerken, gözler yürütülen diplomatik temaslara çevrildi. Peki, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel piyasaları nasıl etkiliyor?

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması kararı, dünya borsalarında ve enerji piyasalarında anında yankı buldu. Dünyanın en kritik petrol sevkiyat rotasının tıkanması, arz endişelerini zirveye taşıyarak brent petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. Uzmanlar, krizin uzaması ve boğazdaki belirsizliğin devam etmesi halinde, hem küresel akaryakıt fiyatlarında hem de lojistik maliyetlerinde artış baskısının süreceğini vurguluyor.