AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI 2026 - Ramazan Bayramı'nda hastaneler açık mı açık mı?

Arefe günü yani 19 mart günü eczane ve sağlık ocakları bugün açık mı? 19 mart günü hastaneler ve eczaneler açık mı? Yurt genelindeki milyonlarca kişi yarın hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...Arefe günü yarım gün olduğu için saat 12.30'a kadar olan randevular için hastaneler hasta kabulü yapacak. Acil servisler ise 7/24 çalışmaya devam edecekler.Bununla birlikte hastane ve kamu kurumları da bayram süresince çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.Eczaneler, 29 mart arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.Arefe günü saat 12.30 itibariyle resmi tatil başlıyor. Ramazan Bayramının ilk günü 30 mart günüdür. Arefe günü kamu kuruluşlarında yarım gün resmi tatildir.Sağlık Ocakları arefe günü saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Saat 12.30'dan sonra Sağlık Ocakları kapalı olacak.