Haber Tarihi: 17 Mart 2026 15:06 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 15:06

AREFE GÜNÜ HASTANELER AÇIK MI 2026 - Ramazan Bayramı'nda hastaneler açık mı açık mı?

Arefe günü hastaneler açık mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar 'Arefe günü hastaneler açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. 19 Mart arefe günü hastanelerin ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği merak ediliyor. Peki, bugün sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte Arefe günü sağlık ocaklarının ve hastanelerin durumu...

Abone Ol
Arefe günü yani 19 mart günü eczane ve sağlık ocakları bugün açık mı? 19 mart günü hastaneler ve eczaneler açık mı? Yurt genelindeki milyonlarca kişi yarın hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
Arefe günü yarım gün olduğu için saat 12.30'a kadar olan randevular için hastaneler hasta kabulü yapacak.  Acil servisler ise 7/24 çalışmaya devam edecekler.

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Bununla birlikte hastane ve kamu kurumları da bayram süresince çalışmayacak. Fakat hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, 29 mart arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?


Arefe günü saat 12.30 itibariyle resmi tatil başlıyor. Ramazan Bayramının ilk günü 30 mart günüdür. Arefe günü kamu kuruluşlarında yarım gün resmi tatildir.

SAĞLIK OCAKLARI AREFE GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık Ocakları arefe günü saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Saat 12.30'dan sonra Sağlık Ocakları kapalı olacak. 

 

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Gaziantep'e aynı tarife Fenerbahçe Fenerbahçe'den Gaziantep'e aynı tarife
Anderson Talisca, formasına kavuştu Fenerbahçe Anderson Talisca, formasına kavuştu
Eyüpspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler Trabzonspor Eyüpspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
Liverpool - Galatasaray: Muhtemel 11'ler Galatasaray Liverpool - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
Senegal'in şampiyonluğu alındı; şampiyon Fas! Dünya Futbolu Senegal'in şampiyonluğu alındı; şampiyon Fas!
Real Madrid, Vinicius ile çeyrek finalde! Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Vinicius ile çeyrek finalde!
Arsenal, çeyrek finalde Sporting'in rakibi oldu! Arsenal Arsenal, çeyrek finalde Sporting'in rakibi oldu!
Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde! Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı! Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ve Ali Koç itirafı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Liverpool-Galatasaray öncesi Jamie Carragher çark etti!
2
Robertson: "Galatasaray için kaygılanmıyorum"
3
Fenerbahçe - Gaziantep FK: 11'ler
4
Como'da Diego Carlos için bonservis şartı!
5
Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a kaybetti!
6
Barcelona'dan Robert Lewandowski için açıklama!
7
Jhon Duran'a ülkesinden büyük şok!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.