1 Mayıs: Bugün taşacak bu deniz var mı?

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen yapımları arasında yer alan ve izleyiciyi derinden etkileyen hikayesiyle dikkat çeken "Taşacak Bu Deniz" dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması ve televizyon kanallarının yayın akışlarındaki güncellemeler, dizi severlerin "Bugün Taşacak Bu Deniz var mı?" sorusunu sormasına neden oldu. Peki, 1 Mayıs 2026 Cuma Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı?

1 Mayıs TRT1 yayın akışı listesine göre bu akşam Taşacak Bu Deniz 26. bölümü ile ekrana gelecek.

Su deposunda Esme suçlanıp yaralanınca Adil kontrolünü kaybeder. Bunu yapanlara cezasını ödetir. Gözü hiçbir şey görmeyen Adil'i ancak Esme durdurabilir. Orada Koçarileri yönetir ve Furtunaların düşmanlığına meydan okuyarak o kalabalığın içinden Adil'le el ele çıkar gider.

İso için çok endişelenen Oruç, Eyüphan'a bir kısas uygular. Ancak Eleni patlamak üzere olan araçtan Eyüphan'ı kurtarır ve Adil'den yardım ister. İso'nun Adil'e gerçekleri anlatmasını istemeyen Oruç'u, "cehennemi cennete çevirmek" konusunda kararlı olan Esme ikna eder.

Koçari Konağı'nda yaşanan büyük hesaplaşmada İso ile Fadime'nin zorla evlendiklerini öğrenen Adil, hiç beklemedikleri bir tepki verir ve hepsini derinden sarsar. Esme Koçarileri ve Adil'in öfkesini bir kez daha yöneterek Şerif'in canını ve ailesinin geleceğini kurtarırken, Şirin Şerif'i onlardan almak için Eleni'yi tehlikeye atar.