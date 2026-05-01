01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Fenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen fatura: 515 milyon Euro

Fenerbahçe'de göreve gelecek yeni başkanı zorlu bir süreç bekliyor.

calendar 01 Mayıs 2026 09:15
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: Sporx.com
Fenerbahçe'de yeni başkanı bekleyen fatura: 515 milyon Euro
Fenerbahçe'de, 21 Eylül 2025'te başkanlık görevine seçilen Sadettin Saran, görev süresinde henüz 1 yılı bile doldurmadan olağanüstü kongre kararı aldı.

FENERBAHÇE'DE ADAYLAR

Saran'ın, bu tarihi kararını duyurduğu yazılı açıklamasında, yeniden aday olmayacağını ima etmesi, gözleri muhtemel başkan adaylarına çevirdi. Barış Göktürk ve Hakan Safi yarışta var olduğunu resmen açıklarken, bu konuda bir süredir çalışmalar yaptığı bilinen Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylığını koymasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

YENİ BAŞKANI BEKLEYEN FATURA

Şüphesiz Fenerbahçe Başkanlığı, özellikle şu dönemde 'ateşten gömlek giymekten' farksız. Zira futbol takımının 12 yıla ulaşan Süper Lig şampiyonluğu hasreti tüm camiayı iyiden iyiye germiş durumda. Artık kimsenin şampiyonluk için beklemeye tahammülü kalmadı. Yeni seçilecek başkan doğal olarak bu konuya öncelik verecek ancak bunu başarmak hiç de kolay olmayacak. Fenerbahçe Kulübü'nün mali durumunu ve futbol takımının kadrosunu incelediğimizde, yeni başkanı oldukça kabarık bir fatura beklediğini söylemek mümkün.

KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR?

Bu sezonun sonunda sözleşmeleri bitecek futbolcular hariç Fenerbahçe'nin kadrosunda tam 36 oyuncu bulunuyor. Bunların 20'si yabancı ve 6'sı halen başka takımlarda kiralık oynuyor. İçlerinde Diego Carlos, Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat gibi yüksek maliyetli oyuncuların da yer aldığı kiralıklar, yeni gelecek başkan ve teknik direktörü en çok bu konu uğraştıracak sorunların başında gelecek. "Hangileri kalacak, hangileri gidecek?" sorusunun cevabı özellikle maddi açıdan kritik önem taşıyor.

OSIMHEN'E RAKİP GOLCÜ

Yeni yönetim transferde önceliği doğal olarak santrfor mevkisine verecek. En büyük rakip Galatasaray'ın Victor Osimhen'le oynadığı bir ligde üst seviyede iki golcü takviyesi yapması şart olan yeni başkanın bu iş için onlarca milyon Euro'yu gözden çıkarması şart. Ayrıca yeni başkanı ciddi bir borç yükü de bekliyor. Sarı lacivertlilerde 18 Nisan'da yapılan yüksek divan kurulu toplantısında açıklanan verilere göre kulübün toplam borcu 27.3 milyar TL. (yaklaşık 514 milyon Euro)

GARANTİ ÜCRET YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mali tabloların dışında kalan kulübün önemli yükümlülükleri de mevcut. Buna göre Amatör ve profesyonel sporcularla yapılan sözleşmeler kapsamında, maç başı ödemeler hariç olmak üzere Fenerbahçe'nin toplam 12 milyar 823 milyon TL tutarında garanti ücret yükümlülüğü bulunuyor. Oyuncu performansına bağlı olarak bu rakamın deşişmesi de söz konusu. 2026-27'den 2030-31 sezonuna kadar olan dönemi kapsayan reklam, sponsorluk ve loca gelirlerinden toplam 2 milyar 165 milyon TL'nin şimdiden tahsil edilmesi de yönetimin eline zorlaştıracak bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.

BORÇ: 515 MiLYON EURO (27.293 MiLYAR TL)

TOPLAM FUTBOLCU SAYISI: 35

KİRALIK OYNAYANLAR: 1

KİRALAYA VERİLENLER: 11

YABANCILAR: 20

SEZON SONU KİRADAN DÖNECEK FUTBOLCULAR (11)

- Dominik Livakovic

- İrfan Can Eğribayat

- Diego Carlos

- Rodrigo Becao

- Omar Fayed

- Ognjen Mimovic

- Sofyan Amrabat

- Bartuğ Elmaz

- Emre Demir

- İrfan Can Kahveci

- Cengiz Ünder

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK FUTBOLCULAR (5)

- Edson Alvarez*

- Mert Hakan Yandaş

- Emre Mor

- Yiğit Fidan

- Tarık Çetin

* Kiralık Futbolcular


GELECEK SEZON KADRODA YER ALANLAR (35)

Kaleciler (5)

- Ederson     2028+1

- Mert Günok   2028

- İrfan Can Eğribayat 2027

- Dominik Livakovic 2028*

- Engin Can Biterge 2028

Savunma (14)

- Milan Skriniar 2029

- Yiğit Efe Demir 2029

- Jayden Oosterwolde 2028

- Çağlar Söyüncü 2027

- Diego Carlos 2028*

- Archie Brown 2028+1

- Nelson Semedo 2027

- Rodrigo Becao 2028*

- Ongjen Mimovic 2029*

- Mert Müldür 2027

- Levent Mercan 2028

- Kamil Efe Üregen 2028

- Omar Fayed 2027*

Orta Saha (8)

- N'Golo Kante 2028

- Matteo Guendouzi 2028

- İsmail Yüksek 2028

- Fred 2027+1

- Sofyan Amrabat 2028

- Bartuğ Elmaz 2028*

- Emre Demir 2027*

- Abdou Aziz Fall 2030

Forvet (8)

- Kerem Aktürkoğlu 2029

- Sidiki Cherif 2030

- Anthony Musaba 2030

- Marco Asensio 2028+1

- Dorgeles Nene 2030

- Anderson Talisca 2028

- Oğuz Aydın 2028

- İrfan Can Kahveci 2028*

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
