61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Kemer etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabını, Team Picnic PostNL'den Casper van Uden kazandı; Hollandalı sporcu, 180,7 km'lik Patara-Kemer parkurunu 4:06:09'da tamamladı.

calendar 30 Nisan 2026 17:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) beşinci etabını, Team Picnic PostNL takımından Hollandalı Casper van Uden kazandı.

Patara-Kemer arasındaki 180,7 kilometrelik turun en uzun parkurunda düzenlenen etabı, 4 saat 6 dakika 9 saniyede bitiren Casper van Uden birinci sırada tamamladı.

Sprint finişine sahne olan etapta MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından Polonyalı Marcin Budzinski 2'nciliği, Bardiani CSF 7 Saber takımından Özbek Nikita Tsvetkov ise 3'üncülüğü elde etti.

Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, genel klasmanda 17 saat 38 dakika 43 saniye ile turkuaz, tırmanış klasmanında topladığı 15 puanla da kırmızı mayoyu korudu.

Yeşil mayo (sprint) Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de, beyaz mayo (Türkiye güzellikleri) ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı'da kaldı.

Altıncı etapta zirve mücadelesi yaşanacak

Yarışa, 1 Mayısa Cuma günü Antalya ile Feslikan arasında yapılacak 6. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, zirve finişine sahne olacak 127,9 kilometrelik etapta Antalya'dan Feslikan'a pedal çevirecek.

TUR 2026'nın "kraliçe etap" olarak öne çıkan 6. etabında sporcular, uzun tırmanışın yanı sıra genel klasmanı doğrudan etkilemesi beklenen zorlu parkurda mücadele edecek.

