Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sisteme damgasını vurdu

Galatasaray, Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-1988 sezonundan itibaren 38 sezonun 18'inde şampiyon olarak rakiplerine ciddi fark attı

calendar 30 Nisan 2026 14:02 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 14:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbolda Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-1988'den itibaren oynanan 38 sezonda 18 kez şampiyon olan Galatasaray, rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Türk futbolunda 1959'dan bu yana organize edilen en üst seviye ligde 6 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Toplamda 25 şampiyonluğu bulunan sarı-kırmızılıları 19 şampiyonlukla Fenerbahçe, 16 şampiyonlukla Beşiktaş, 7 şampiyonlukla Trabzonspor, birer şampiyonlukla da Bursaspor ve İstanbul Başakşehir takip ediyor.

Ligde 1972-1973 sezonuna kadar 6 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, sonrasındaki 13 sezonda tarihinin en uzun şampiyonluk hasretini yaşadı. Uluslararası saygınlığı ve deneyimi olan Alman teknik direktör Jupp Derwall'in 1984'te göreve getirilmesinin ardından büyük bir gelişim yaşayan Galatasaray, 1986-1987 sezonunda mutlu sona ulaşarak şampiyonluk hasretine son verdi.

"Cimbom" şampiyonluk hasretini dindirdiği söz konusu sezonun hemen ardından Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçildi. Galatasaray, 1987-1988 sezonuyla başlayan dönemde 18 kez ipi önde göğüsledi. Bu süreçte Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon oldu.

Süper Lig'de bu sezon 31. haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı. Ligin son 3 haftasında Samsunspor (D), Hesap.com Antalyaspor (E) ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak Galatasaray, bu müsabakalardan 3 puan elde etmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da ipi önde göğüslemesi halinde 39. sezonda 19. şampiyonluğunu elde edecek.

GALATASARAY İÇİN MİLAT: 1987

Sarı-kırmızılı kulüp ve Türk futbolu için 13 sezonluk şampiyonluk hasretinin dindiği 1987 yılı milat oldu.

Galatasaray, 1986-1987 sezonuna kadarki 28 sezonda 6 kez şampiyon olabildi. Bu dönemde Fenerbahçe 11, Trabzonspor 6, Beşiktaş 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Söz konusu süreçte ortalama 4,5 sezonda 1 lig kupasını kaldıran Galatasaray, sonrasındaki 39 sezonda ise 19 kez şampiyon olarak ortalama 2 sezonda 1 şampiyonluk gördü.

1987 öncesinde 2,5 sezonda 1 şampiyon olan Fenerbahçe, sonrasında 4,8 sezonda 1 şampiyonluğa kadar geriledi. Beşiktaş'ın ise yaklaşık 5,5 sezon olan ortalama şampiyonluk oranı, 4,3 sezona kadar gelişti.

DÖRT SEZON ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray, Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olarak lig tarihinin en uzun serisini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en uzun şampiyonluk serisine imza attı.

"Cimbom" yaşanan istikrarın ardından 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarılarını elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon 3 puan kadar yaklaştığı şampiyonluğu kazanması durumunda bu kez Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluk yaşamış olacak.

ARMASINA 5. YILDIZI TAKTI

Galatasaray, Türkiye'de 2000-2001 sezonunda uygulanmaya başlayan şampiyonluk sayısına göre formaya yıldız ekleme geleneğinde de rakiplerine karşı üstünlük sağladı.

Türkiye'de yıldız uygulamasının hayata geçirildiği 2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın 14, Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 6 şampiyonluğu bulunuyordu.

Sonrasında yaşanan rekabette Galatasaray, üçüncü yıldızı rakiplerinden önce takmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar, 2001-2002 sezonunda 15. şampiyonluğunu alarak üçüncü, 2014-2015 sezonunda mutlu sona ulaşarak dördüncü yıldızı formasına ekledi.

Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldızda kalırken, Galatasaray 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldıza yürüdü.

ÜÇ PUANLI SİSTEMİN ŞAMPİYONLARI

Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından 38 sezonunda ipi önde göğüsleyen takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 Fenerbahçe
1989-1990 Beşiktaş
1990-1991 Beşiktaş
1991-1992 Beşiktaş
1992-1993 Galatasaray
1993-1994 Galatasaray
1994-1995 Beşiktaş
1995-1996 Fenerbahçe
1996-1997 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1998-1999 Galatasaray
1999-2000 Galatasaray
2000-2001 Fenerbahçe
2001-2002 Galatasaray
2002-2003 Beşiktaş
2003-2004 Fenerbahçe
2004-2005 Fenerbahçe
2005-2006 Galatasaray
2006-2007 Fenerbahçe
2007-2008 Galatasaray
2008-2009 Beşiktaş
2009-2010 Bursaspor
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Galatasaray
2012-2013 Galatasaray
2013-2014 Fenerbahçe
2014-2015 Galatasaray
2015-2016 Beşiktaş
2016-2017 Beşiktaş
2017-2018 Galatasaray
2018-2019 Galatasaray
2019-2020 Medipol Başakşehir
2020-2021 Beşiktaş
2021-2022 Trabzonspor
2022-2023 Galatasaray
2023-2024 Galatasaray
2024-2025 Galatasaray
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.