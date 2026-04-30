NBA, Avrupa Ligi planını sürdürüyor

NBA, Avrupa'da kurulması planlanan yeni lig için 2027-28 sezonunu hedeflemeye devam ediyor.



Gazeteci Marc Stein'ın haberine göre NBA, bu projede EuroLeague ile rekabet etmek yerine iş birliği yapmayı amaçlıyor.



Genişleme sürecine NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum liderlik ediyor. Lig yetkilileri, İsviçre'de FIBA ile görüşmeler gerçekleştirdi.



20'den fazla Avrupa basketbol ve futbol kulübünün projeye ilgi gösterdiği belirtilirken, NBA 2027'de başlatılması planlanan lig için teklif toplamaya başladı.



