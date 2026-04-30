Trabzonspor'da Tsygankov hamlesi! Daha önce de gündemdeydi

Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir kadro kurma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, kanat bölgesini güçlendirmek adına Viktor Tsygankov'u gündemine aldı.

calendar 30 Nisan 2026 12:49
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor hem sağ hem de sol kanat için oyuncu arıyor. Gündeme gelen son ismin; Girona forması giyen Viktor Tsygankov olduğu öğrenildi.

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2025 yazında da transfer listesindeydi. Ukraynalı yıldızın, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor. Girona, Tsygankov'u yaz döneminde satmazsa, oyuncu önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkabilecek.

1.78 boyundaki futbolcunun tahmini piyasa değeri 15 milyon euro... Ancak sözleşmesinin sonuna yaklaştığı için rakamın daha düşük olması bekleniyor. Tsygankov bu sezon La Liga'da 27 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.202 dakika kaldı. 6 gol ve 4 asist üretti.

Girona, tecrübeli futbolcuyu 2023'ün Ocak ayında Dinamo Kiev'den transfer etmişti ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Trabzonspor'un kısa süre içinde bu hamleyle ilgili ciddi adımlar atması bekleniyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
