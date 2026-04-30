Beşiktaş iki eksikle Gaziantep deplasmanında

Beşiktaş, Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

calendar 30 Nisan 2026 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

ERSİN VE MURILLO DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK müsabakasıyla formasına yeniden kavuşacak.

Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yeniden ilk 11'de yer alacak.

KARTAL KAYRA VE RIDVAN YOK

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, mücadelede forma giyemeyecek.

2 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçı öncesinde iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
