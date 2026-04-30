Ertan Torunoğulları: "İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme!"

Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, İbrahim Seten ile ilgili bir açıklama paylaştı.

calendar 30 Nisan 2026 12:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi Ertan Torunoğulları, gazeteci İbrahim Seten'e cevap verdi.

Torunoğulları açıklamasında, "Lendini Baron zanneden birisinin şivem ile ilgili söyledikleri şaşırtmadı. Ülkesinin farklılıklarından bu kadar bihaber olan İbrahim Beye, Karslı olmaktan, Kars şivesiyle konuşmaktan, 35 yıldır Avrupa'da yaşayıp, iş alanımda önemli başarılar elde ederken, başkasına özenmeden, özümden feragat etmeden bunu yapmış olmanın gururunu yaşadığımı hatırlatmak isterim." dedi.

İşte Ertan Torunoğulları'nın açıklaması:

"Sn. İbrahim Seten'e cevabımdır,

3 Temmuz sürecinden beri Fenerbahçe camiasının malumu, etrafının pohpohlamasıyla kendini Baron zanneden birisinin şivem ile ilgili söyledikleri şaşırtmadı.

Ülkesinin farklılıklarından bu kadar bihaber olan İbrahim Beye, Karslı olmaktan, Kars şivesiyle konuşmaktan, 35 yıldır Avrupa'da yaşayıp, iş alanımda önemli başarılar elde ederken, başkasına özenmeden, özümden feragat etmeden bunu yapmış olmanın gururunu yaşadığımı hatırlatmak isterim.

Bugüne kadar şaklabanlara kendimi beğendirmek için kişilğimden ödün vermemeye özen gösterdim, bu konuda noksan olanların suni değerlendirmelerle önemli bir tespit yaptıklarını düşünmeleri de şaşırtmıyor.

Ben, kongrenin teveccühü ve Sn. Sadettin Saran'ın takdiriyle hayatımın en önemli parçalarından biri olan Fenerbahçe'ye hizmet etme şerefini yaşadım. İlk günden itibaren de gerek maddi gerek manevi konuda elimden gelenin en iyisini yaptım. Çok sevdiğim Fenerbahçe'nin yöneticilik kriterlerinin Sn. Seten tıynetinde birisinin değerlendirmesine kalacak kadar küçülmediğini umut ediyor, benimle ilgili başka suni bir analizi yoksa, ismimi reyting kaşarlığına bir daha malzeme etmemesini rica ediyorum."

