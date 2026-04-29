Fenerbahçe'den Muhammed Salah hamlesi

Fenerbahçe'nin, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Muhammed Salah için dikkat çeken bir girişimde bulunduğu öne sürüldü.
A Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler adına Ertan Torunoğulları'nın, sezon sonu Liverpool'dan ayrılacak yıldız futbolcunun menajeriyle iki ayrı görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Görüşmelerde Salah'ın yıllık 20 milyon Euro maaş beklentisini ilettiği ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini vurguladığı belirtildi.
SEÇİM KARARI SONRASI TEMASLAR DURDU
Taraflar arasında, Galatasaray derbisinin ardından üçüncü bir görüşmenin yapılmasının planlandığı ifade edilirken, alınan seçim kararı nedeniyle temasların durdurulduğu aktarıldı.
BU SEZON SALAH
33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon İngiliz kulübüyle 39 maçta görev alırken 12 gol 8 asistlik katkı sağladı. Mısırlı dünya yıldızı 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyiyordu.
