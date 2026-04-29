Fenerbahçe'den Muhammed Salah hamlesi

Fenerbahçe'nin, Muhammed Salah transferi için iki görüşme yaptığı ancak sürecin seçim nedeniyle askıya alındığı iddia edildi.

calendar 29 Nisan 2026 21:40 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 21:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Muhammed Salah için dikkat çeken bir girişimde bulunduğu öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler adına Ertan Torunoğulları'nın, sezon sonu Liverpool'dan ayrılacak yıldız futbolcunun menajeriyle iki ayrı görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüşmelerde Salah'ın yıllık 20 milyon Euro maaş beklentisini ilettiği ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini vurguladığı belirtildi.

SEÇİM KARARI SONRASI TEMASLAR DURDU

Taraflar arasında, Galatasaray derbisinin ardından üçüncü bir görüşmenin yapılmasının planlandığı ifade edilirken, alınan seçim kararı nedeniyle temasların durdurulduğu aktarıldı.

BU SEZON SALAH

33 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon İngiliz kulübüyle 39 maçta görev alırken 12 gol 8 asistlik katkı sağladı. Mısırlı dünya yıldızı 2017 yılından bu yana Liverpool forması giyiyordu. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
