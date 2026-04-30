Ali Koç'tan cevap: 'Aday değilim, kimseyi işaret etmiyorum'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimde aday olmayacak.
Ali Koç, yakın çevresine yaptığı açıklamada "Kimseyi işaret etmiyorum. Birini işaret ettiğimi söyleyenler spekülasyon yapıyordur." dedi.
7 SENE BAŞKANLIK YAPTI
İlk kez 2006'da Fenerbahçe yöneticiliği yapan Ali Koç, 2012'de ailevi nedenlerle yönetimden ayrıldı.
2018'de Fenerbahçe'ye başkan olan Ali Koç, 21 Eylül 2025 tarihli olağanüstü seçimli genel kurulu kaybederek başkanlığı bıraktı.
Ali Koç, yakın çevresine yaptığı açıklamada "Kimseyi işaret etmiyorum. Birini işaret ettiğimi söyleyenler spekülasyon yapıyordur." dedi.
7 SENE BAŞKANLIK YAPTI
İlk kez 2006'da Fenerbahçe yöneticiliği yapan Ali Koç, 2012'de ailevi nedenlerle yönetimden ayrıldı.
2018'de Fenerbahçe'ye başkan olan Ali Koç, 21 Eylül 2025 tarihli olağanüstü seçimli genel kurulu kaybederek başkanlığı bıraktı.