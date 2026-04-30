Fenerbahçe'de sil baştan başlamak çok zor!

40 futbolcudan sadece 4'ünün sezon sonu mukavelesi bitiyor. Elde 20 yabancı var. Yeni yabancı için en az yarısının gitmesi lazım. Ayrılanlar tazminat isteyecek. 120 milyon euroluk maaş maliyeti de var.

30 Nisan 2026 14:01
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sil baştan başlamak çok zor!
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim sonrası başkanlık koltuğuna oturacak olan ismi zor bir süreç bekliyor.

Adaylıklarını açıklayan Mehmet Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin söylemlerinde "Şampiyonluk için güçlü bir futbol takımı oluşturulması gerekiyor" vurgusu dikkatlerden kaçmıyor. Ancak başkan adaylarının bu söylemlerini yerine getirmesi için çok zorlu bir engeli de aşmaları gerekiyor.

Kanarya'nın bu sezon kiralık olarak gönderdiği 12 oyuncuyla birlikte kadrodaki oyuncu sayısı 40'ı bulacak. Sezon sonunda F.Bahçe'de sadece 4 oyuncunun sözleşmesi bitiyor.

KADRO KALABALIK AMA TALİP AZ

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin ana kadrosunda tam 36 oyuncu yer alacak. Bu oyuncuların yıllık maaş toplamının 120 milyon euro civarında olduğu biliniyor. Seneye şampiyonluk yarışı vermesi için iyi bir kadro kurmak isteyecek olan Sarı-Lacivertliler'in, kadrosundaki oyuncuların büyük bir bölümü ile yollarını ayırması gerekiyor. Bu ayrılık maliyetinin ise en az 30 milyon euroyu bulacağı belirtiliyor. Oosterwolde ve Asensio dışında kulübe gelen resmi bir teklif de yok.

37 FUTBOLCUNUN 20'Sİ YABANCI

Yeni sezon kadrosundaki 37 oyuncunun 20 tanesi yabancı... TFF'nin yeni sezonda uygulayacağı yabancı kuralı 12+4'ten 10+4'e inecek.

Kulüpler Birliği bu rakamın 12+4'te kalmasını istiyor. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Son karar sezonun bitimiyle birlikte verilecek. İki seçenekten birinin uygulanması durumunda Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı futbolcuların büyük bir bölümüyle yolları ayırıp yeni transfer için de yer açması gerekiyor.

Avrupa arenasında oynanacak ön eleme maçları nedeniyle takımın sezonu erken açması da başkan adaylarını bu konuda zorlayacak bir diğer süreç olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
