Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı 1 Mayıs Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak

calendar 30 Nisan 2026 13:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 32. hafta, 1 Mayıs Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Son 3 müsabakaya girilen ligde haftanın açılış maçında yarın saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. Günün ikinci karşılaşmasında saat 20.00'de Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren lider Galatasaray, 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda rakiplerinin skorlarına bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde kalma yarışında ise 21 puanla son sıradaki Mısılı.com.tr Fatih Karagümrük, doğrudan rakiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İstanbul temsilcisi, 3 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçtan puansız ayrılması halinde Süper Lig'e veda edecek.

Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

1 Mayıs Cuma:

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Mayıs Pazar:

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
