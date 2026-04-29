Bunlar gerçek uzaylı! PSG 5-4 Bayern Münih!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG, 5-4'lük skorla kazandı.
Karşılaşmaya Bayern Münih etkili başladı ve 17. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
PSG, 24. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile eşitliği sağladı.
Ev sahibi ekip, 33. dakikada Joao Neves'in golüyle öne geçti.
Bayern Münih 41. dakikada Michael Olise ile skoru yeniden dengeledi.
İlk yarının uzatma dakikalarında PSG bir kez daha üstünlüğü ele geçirdi. 45+5. dakikada Ousmane Dembele penaltıdan attığı golle takımını 3-2 öne taşıdı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan PSG, 56. dakikada Kvaratskhelia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Sadece üç dakika sonra, 59. dakikada Dembele sahneye çıkarak skoru 5-2 yaptı.
Bayern Münih pes etmedi. 65. dakikada Dayot Upamecano farkı ikiye indirdi.
68. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skor 5-4'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG sahadan galibiyetle ayrıldı.
KARŞILAŞMA TARİHE GEÇTİ
Bu karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finallerde ilk yarısında beş gol atılan ilk maç olarak kayıtlara geçti. Ayrıca mücadele, turnuva tarihinin en gollü yarı final karşılaşmalarından biri oldu.
Eşleşmenin rövanşı 6 Mayıs Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.
Turu geçen takım, finalde Atletico Madrid ile Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.