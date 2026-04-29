28 Nisan
PSG-Bayern Munih
5-4
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
2-2
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
1-2
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
0-0
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
0-1
28 Nisan
Feirense-Torreense
0-0

Bunlar gerçek uzaylı! PSG 5-4 Bayern Münih!

PSG, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih'i 5-4 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Parc des Princes'te oynanan 9 gollü tarihi mücadele, turnuvanın en unutulmaz yarı final maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

calendar 28 Nisan 2026 23:57 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 00:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG, 5-4'lük skorla kazandı.

Karşılaşmaya Bayern Münih etkili başladı ve 17. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 

PSG, 24. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 33. dakikada Joao Neves'in golüyle öne geçti. 

Bayern Münih 41. dakikada Michael Olise ile skoru yeniden dengeledi. 

İlk yarının uzatma dakikalarında PSG bir kez daha üstünlüğü ele geçirdi. 45+5. dakikada Ousmane Dembele penaltıdan attığı golle takımını 3-2 öne taşıdı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan PSG, 56. dakikada Kvaratskhelia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 

Sadece üç dakika sonra, 59. dakikada Dembele sahneye çıkarak skoru 5-2 yaptı.

Bayern Münih pes etmedi. 65. dakikada Dayot Upamecano farkı ikiye indirdi.

68. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skor 5-4'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG sahadan galibiyetle ayrıldı.

KARŞILAŞMA TARİHE GEÇTİ 

Bu karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finallerde ilk yarısında beş gol atılan ilk maç olarak kayıtlara geçti. Ayrıca mücadele, turnuva tarihinin en gollü yarı final karşılaşmalarından biri oldu. 

Eşleşmenin rövanşı 6 Mayıs Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.

Turu geçen takım, finalde Atletico Madrid ile Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

