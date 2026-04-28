Göztepe potada play-off sınavında

Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu 34 maçta 21 galibiyetle altıncı sırada tamamlayan Göztepe yarın play-off'taki ilk sınavında OGM Ormanspor'a konuk olacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Rakibini cumartesi günü rövanşta konuk edecek Göz-Göz ilk maçta kazanıp tur için avantajı eline geçirmeye çalışacak. Rakibini eleyen takım Parmos Bordo BK-TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle Süper Lig yolunda yarı finalde karşılaşacak.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Rakibini cumartesi günü rövanşta konuk edecek Göz-Göz ilk maçta kazanıp tur için avantajı eline geçirmeye çalışacak. Rakibini eleyen takım Parmos Bordo BK-TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle Süper Lig yolunda yarı finalde karşılaşacak.