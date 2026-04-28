28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Göztepe potada play-off sınavında

Göztepe Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi play-off ilk maçında OGM Ormanspor deplasmanında avantaj arayacak.

28 Nisan 2026 15:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu 34 maçta 21 galibiyetle altıncı sırada tamamlayan Göztepe yarın play-off'taki ilk sınavında OGM Ormanspor'a konuk olacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Rakibini cumartesi günü rövanşta konuk edecek Göz-Göz ilk maçta kazanıp tur için avantajı eline geçirmeye çalışacak. Rakibini eleyen takım Parmos Bordo BK-TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle Süper Lig yolunda yarı finalde karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
