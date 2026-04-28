Galatasaray - Fenerbahçe: Seçimler, başkanlar, şampiyonluklar!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 2018'de başkan adayı olduğu dönemde adaylık çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada,sözlerini sarf etmişti. [Ali Koç, o seçimde Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmuştu.]Aradan geçen dönemde ise Fenerbahçe'de ana gündem maddesi seçimler oldu. Galatasaray ise şampiyonluklarıyla gündemde...Fenerbahçe, bir kez daha seçime gidecek. Sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da olağanüstü seçime gideceklerini açıkladı. Fenerbahçe, bu seçimle birlikte son 4 yılda 4. kez seçim gerçekleştirecek.Sarı-lacivertlilerde 2024'te gerçekleşen olağan seçimde mevcut başkan Ali Koç ile birlikte Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım yarıştı. Ali Koç, bir kez daha başkanlığa seçildi.Fenerbahçe, 2025 yılında bu kez olağanüstü seçime gitti. Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'u geçerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.Sadettin Saran, 28 Nisan 2026'da yaptığı açıklamayla 6-7 Haziran 2026'daki seçim tarihini duyurdu.Fenerbahçe söz konusu 3 seçimin ardından 2027 yılında bu kez olağan seçime gidecek ve son 4 yılda 4. kez seçim gerçekleştirecek.Sarı-lacivertlilerde son dönemde ana gündem maddesi başkanlar, başkan adayları ve seçimler olurken Galatasaray ise şampiyonluklarıyla ön plana çıktı.2022 yılında başkanlık görevine geri dönen Dursun Özbek, teknik direktörlük koltuğunu Okan Buruk'a emanet etmesinin ardından sarı-kırmızılılar futbolda istikrar buldu.Son 3 yılda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, bu süreçte 25 şampiyonluk ile 5. yıldızı da taktı.Galatasaray, bu sezon da ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, daha önce 1996-2000 döneminde yakaladığı üst üste 4. şampiyonluk başarısını egale etmeye hazırlanıyor.Galatasaray, Ali Koç'un 2018'de söylediğisözlerinin ardından geçen sürede ezeli rakibinin 7 şampiyonluk önüne geçmeye hazırlanıyor.Öte yandan Galatasaray'da başkanlık görevine 2022 yılında geri dönen Dursun Özbek, 2024 yılındaki seçimde güven tazeledi. Galatasaray, 2026'nın mayıs ayında bir kez daha seçime gidecek. Galatasaray'da bu yıl yapılacak seçimde şu anda başkan Dursun Özbek dışında aday bulunmuyor.