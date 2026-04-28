Taksim metro kapalı mı? M2 Yenikapı-Hacıosman Taksim durağı bugün çalışıyor mu?

İstiklal Caddesi'ne veya Kabataş'a geçmek için rotasını belirlemeye çalışan İstanbullular araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o yürüyen merdivenler bugün çalışıyor mu?

Kısa, net ve yola çıkmadan önce derin bir oh çektirecek o cevap: Hayır, kapalı değil! Dün yaşanan geçici kapatma krizinin ardından, bugün (28 Nisan 2026 Salı) itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı AÇIKTIR ve tüm seferler normale dönmüştür!

Vatandaşlar bugün itibarıyla Taksim durağında inip binebilir ve F1 hattını kullanarak Kabataş aktarmalarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Dün (27 Nisan Pazartesi) sabah saatlerinde Taksim metrosunu kullanmak isteyenler kapalı kapılarla karşılaşmıştı. Bunun nedeni ise tamamen yaklaşan İşçi Bayramı'ydı!

Alternatif Kutlama Çağrısı: Beyoğlu Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği, bazı grupların erken "1 Mayıs" anması ve toplanma çağrıları yapması üzerine güvenlik gerekçesiyle saat 11.30 sularında M2 Taksim durağını ve F1 füniküler hattını ikinci bir duyuruya kadar tamamen kapatmıştı.

Transit Geçiş: Kapatma süresince M2 metro araçları Taksim istasyonunda durmayarak (transit) yoluna devam etmişti.

Normale Dönüş: Emniyet güçlerinin Taksim Meydanı'ndaki önlemleri ve dağılan grupların ardından, Metro İstanbul öğleden sonra saat 14.15 itibarıyla hatların yeniden işletmeye açıldığını duyurdu.

Bugün ulaşımda bir sorun yaşanmasa da, milyonlarca İstanbullunun asıl hazırlığı cuma günü için yapması gerekiyor! Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olması nedeniyle, her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2026 Cuma günü de Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarının (M2 Hattı) sabahın çok erken saatlerinden itibaren valilik kararıyla tamamen KAPATILMASI bekleniyor. 1 Mayıs günü yola çıkmadan önce Metro İstanbul'un resmi duyurularını kontrol etmeyi unutmayın!